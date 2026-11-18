Compartir Sigue a GOAL en Google

El japonés Kozo Tashima, candidato a la presidencia de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), ha abierto la puerta a la posibilidad de unir fuerzas con el francés Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa, para hacer frente al actual presidente, Gianni Infantino, en las elecciones previstas para marzo de 2027.

Anuncios

Tashima expresó, en declaraciones al diario francés L'Équipe, su deseo de mantener conversaciones con Diallo, elegido por la Unión Europea de Fútbol (UEFA) para competir por la presidencia de la FIFA, y aseguró estar dispuesto a escuchar una propuesta de candidatura conjunta o de acercamiento entre ambos.

«Me gustaría mantener una conversación con Philippe Diallo, y si durante ese intercambio se plantea la cuestión de una candidatura conjunta o de un acercamiento, tengo la intención de escucharle con la mente abierta», declaró el candidato japonés.

«Todavía no he hablado con él, pero en cuanto a los puntos que ha mencionado, estamos totalmente de acuerdo», añadió.

Las palabras de Tashima llegan tras una iniciativa de Diallo, que se mostró dispuesto a contactar con el expresidente de la Federación Japonesa para unir a las fuerzas contrarias a Infantino, al considerar que la afinidad de sus visiones podría ayudar a formar un frente capaz de competir con el actual presidente.

Anuncios Anuncios

Lee también

En la prensa catalana: Yamal se enfrenta a una campaña madridista injusta

Related Topics

¿Por qué eligió Alemania en lugar de Marruecos? Wael Mohya explica su decisión por primera vez

Diallo ya había afirmado al anunciar su candidatura: «Si queremos ganar, hay que unir fuerzas y hacer que quienes comparten esta visión se unan para lograr la victoria. Los contactos ya han comenzado. Él (Tashima) tiene un enfoque que se basa en los mismos diagnósticos y en los mismos valores».

Anuncios

Pese a la apertura mutua a un acercamiento, ninguna de las dos partes ha anunciado su retirada de la carrera ni un acuerdo para una candidatura conjunta. Tashima sigue aferrado a su candidatura y, además, ha expresado reservas sobre la forma en que la UEFA eligió a su candidato para enfrentarse a Infantino.

Tashima criticó el retraso de la UEFA a la hora de definir su postura ante las elecciones y señaló que la ausencia inicial de un candidato europeo le empujó a entrar en la carrera.

Anuncios

«Al principio, parecía que nadie quería presentarse por parte de la UEFA. Si su verdadera postura es oponerse a Infantino, me pregunto qué habría pasado si yo mismo no hubiera decidido presentar mi candidatura», afirmó, en alusión a la negativa de Arsène Wenger a concurrir a las elecciones.

También se preguntó si la mera coincidencia entre los programas electorales es suficiente para unir a los candidatos o si, por el contrario, es necesario estudiar cuál es la estrategia más eficaz para competir con Infantino.

Anuncios

Tashima, presidente honorario de la Federación Japonesa de Fútbol, ya había confirmado la presentación de su candidatura con el aval de cinco federaciones nacionales, el mínimo exigido para entrar en la carrera. Además, cuenta con experiencia dentro de la FIFA, ya que es miembro del Consejo del organismo internacional desde 2015.

Por su parte, Diallo cuenta con el respaldo declarado de la UEFA, después de que las federaciones nacionales europeas representadas en el Comité Ejecutivo de la UEFA y en el Consejo de la FIFA pidieran su candidatura y anunciaran su apoyo.

Anuncios

El presidente de la Federación Francesa busca ampliar sus apoyos más allá del continente europeo, ya que serán los votos de las 211 federaciones miembro de la FIFA los que decidan quién será el próximo presidente.

Las elecciones se celebrarán durante el Congreso de la FIFA en Rabat, la capital marroquí, el 18 de marzo de 2027, mientras que la posible unificación de las candidaturas de Diallo y Tashima sigue siendo uno de los factores que más podrían influir en la contienda.