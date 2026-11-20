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El consejero delegado del Manchester United, Omar Berrada, se ha pronunciado sobre el intenso escrutinio al que está sometida la cúpula de Old Trafford y ha afirmado que algunos ataques personales contra los dirigentes del club han ido demasiado lejos. Mientras el equipo se prepara para un duelo de máxima exigencia ante el Liverpool que marcará el inicio de la era Mauricio Pochettino, la directiva parece querer devolver la atención al terreno de juego.

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Berrada se pronuncia sobre la hostilidad en Old Trafford

El Manchester United ocupa el 18.º puesto de la Premier League con solo ocho puntos en sus diez primeros partidos, en los que ha logrado una victoria y cinco empates. Su pésimo inicio ha desatado una oleada de indignación entre sus aficionados de todo el mundo.

«Estar en esta situación conlleva, como es natural, las críticas y el escrutinio que vamos a recibir», explicó Berrada en una entrevista con Sky Sports. «Lo aceptamos. Algunas críticas son justas y otras sí cruzan la línea. Vivimos en un mundo de redes sociales en el que a la gente le gusta generar noticias negativas sobre el club porque eso provoca más interacciones, además de más ruido y actividad en torno al club. Pero dejamos eso a un lado».

Crece la tensión entre la afición

El malestar en las gradas no se ha limitado a las plataformas digitales. El director de fútbol Jason Wilcox ha sido objeto de cánticos y pancartas dirigidos específicamente contra él en partidos recientes, mientras que las peticiones para que tanto Wilcox como Berrada abandonen el club han cobrado fuerza en las redes sociales.

Más allá de la cúpula directiva, la situación de la propiedad sigue alimentando el descontento: los aficionados corean con frecuencia consignas para pedir que Sir Jim Ratcliffe, propietario minoritario, abandone el club. También persiste el enfado con la familia Glazer, que se remonta a su compra apalancada en 2005, tras la cual el Manchester United quedó cargado con una deuda que ahora supera los 1.000 millones de libras.

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Todas las miradas, puestas en la era Pochettino

El momento en que llegan las declaraciones de Berrada es significativo: faltan solo unos días para que Pochettino dirija su primer partido como entrenador del Manchester United . El argentino afrontará una prueba de fuego el domingo, cuando visite Anfield para medirse al Liverpool, su gran rival.

Pochettino ha sido nombrado sucesor de Michael Carrick después de que este lograra una sola victoria en la Premier League durante su etapa al frente del equipo: el 5-2 ante el Ipswich Town del 30 de agosto. El espíritu de lucha mostrado por el United en sus últimos partidos no bastó para salvar el puesto de Carrick, pese a la notable remontada del equipo, que levantó una desventaja de dos goles para vencer 3-2 a la Roma en la Champions League. Después ofreció otra actuación combativa en su último encuentro antes del parón internacional, cuando remontó dos veces una desventaja de dos goles para empatar 4-4 contra el Aston Villa.

Un comienzo difícil espera a Pochettino en Old Trafford

Pochettino afronta un difícil comienzo en Old Trafford , con un exigente calendario por delante. Tras el duelo del domingo contra el Liverpool, el United viajará el miércoles a Portugal para enfrentarse al Sporting CP en la Champions League. El Manchester United ocupa el 17.º puesto de la tabla de la fase liga, con seis puntos en cuatro partidos. Después recibirá al Brentford el 28 de noviembre, antes de viajar de nuevo, esta vez para medirse al Newcastle United el 2 de diciembre.