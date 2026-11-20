Compartir Sigue a GOAL en Google

Thomas Frank ya ha sido presentado oficialmente como nuevo entrenador del Crystal Palace y no tardó en hablar de su complicada etapa en el Tottenham. Mientras se prepara para sacar al Crystal Palace, que atraviesa un mal momento, de la zona de descenso de la Premier League, el danés insinuó que hay más detrás de su breve paso por el norte de Londres.

Anuncios

Frank toma las riendas del Crystal Palace tras una etapa turbulenta en el Tottenham

El Crystal Palace nombró el lunes al danés de 53 años con un contrato hasta junio de 2029 para sustituir a Pierre Sage. Su presentación, celebrada el jueves por la tarde, marcó el regreso de Frank a los banquillos después de que el Tottenham lo despidiera a principios de este año, tras menos de ocho meses en el cargo.

Antes de su difícil etapa en el norte de Londres, Frank consolidó al Brentford en la Premier League y fue nominado al premio de Entrenador del Año. Tras su despido del Tottenham, viajó por Japón, Australia y Dinamarca antes de hacerse cargo del Crystal Palace.

El danés promete contar algún día más sobre su salida del Tottenham

Frank esperaba preguntas sobre su antiguo club y admitió: «Sé que hoy se habla mucho de mí». Aunque quiso centrar la atención en el Crystal Palace, insinuó que algún día se conocerá toda la historia de su salida del Tottenham.

«Es algo sobre lo que… quizá algún día cuente un poco más», dijo Frank. «Entiendo por qué también resulta interesante. Creo que hoy se trata más del Crystal Palace en general. ¿Qué puedo decir? Siempre dije que, el día que me despidieran, tendría tiempo para viajar, así que creo que lo superé relativamente rápido».

Anuncios Anuncios

Añadió: «Pero, por supuesto, uno quiere tener éxito y yo soy competitivo, así que creo que esa respuesta probablemente requiere un poco más de tiempo, algo a lo que estaré encantado de dedicarme algún día».

Related Topics

El nuevo entrenador del Crystal Palace sigue sin entender el revuelo por la taza del Arsenal

La etapa de Frank en el Tottenham se torció en enero, cuando fue fotografiado bebiendo de una taza del Arsenal antes de una derrota por 3-2 ante el Bournemouth. Para una afición ya desencantada con su estilo de juego, el desliz fue la gota que colmó el vaso, y una racha de cinco partidos de liga sin ganar selló su despido un mes después.

Preguntado por si podría utilizar por accidente una taza del Brighton, gran rival del Crystal Palace, Frank sonrió. «Espero que no», respondió, antes de añadir: «Sigo pensando que es una historia fantástica».

Anuncios

Sigue desconcertado por las críticas que provocó aquel error involuntario: «Sé que pasó, pero sigo sin entender cómo alguien puede pensar que bebería a propósito de una taza de un equipo rival que no gusta a sus aficionados. Venga ya. Pero qué historia para debatir, ¿eh?».

Le esperan la lucha por la permanencia y una prueba en la Europa League

Frank afronta el reto inmediato de sacar al Crystal Palace del último puesto de la tabla de la Premier League, empezando por la visita del sábado al Coventry. Frenar cuanto antes su mala racha en la competición doméstica es vital para impulsar la lucha por la permanencia.

Anuncios

También debe compaginarla con sus compromisos europeos: el Crystal Palace recibirá a la Real Sociedad en la Europa League el próximo jueves. Gestionar las fuerzas en ambas competiciones será crucial mientras el danés intenta recuperar su prestigio en la Premier League.