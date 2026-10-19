En una noche que debía tener como titular una victoria arrolladora del Real Madrid, el partido del conjunto blanco ante el Sevilla se convirtió en una tormenta de polémica arbitral, después de una jugada sospechosa protagonizada por el turco Arda Güler, que encendió la ira de la afición andaluza y llevó a la prensa española a disparar contra el estamento arbitral y la tecnología del vídeo.

El Real Madrid logró una amplia victoria sobre su invitado, el Sevilla, por 4-1, la tarde del domingo, en un partido con el que mantuvo el liderato compartido con el Barcelona, pero el resultado no fue lo único que dio de qué hablar: una acción en el minuto 22 bastó para cambiarlo todo.

En una jugada lejos del balón, Güler golpeó con el codo al jugador del Sevilla Peque, en una acción que a todos pareció merecedora de expulsión directa, aunque el árbitro del encuentro, Mateo Busquets Ferrer, se limitó a mostrarle solo la tarjeta amarilla. La paradoja más llamativa es que el mismo jugador que se libró de la expulsión fue quien abrió el marcador para el Real Madrid en el minuto 30, pasando de posible expulsado a estrella del partido.

Esta escena desató una enorme indignación en el entorno del Sevilla, algo que expresó con claridad el conocido periodista de la Cadena SER, Miguel Ángel Chazarri, durante su intervención en el programa "Carrusel Deportivo".

Chazarri dijo con tono enfadado: "Me esperaba la actuación del árbitro, no me sorprendió en absoluto, porque el Real Madrid presiona e incomoda constantemente. Cuando el Real Madrid desata su presión, es difícil para cualquier árbitro mantener la sangre fría. No le pido a nadie que sea un héroe, pero se supone que deben ser buenos profesionales, y entiendo que un árbitro bajo esa presión puede no tomar decisiones acertadas".

Y añadió, criticando lo que describió como "arbitraje cómodo": "Creo que han hecho el arbitraje cómodo, el arbitraje que pedía la noche y, desde luego, el arbitraje que mejor le conviene a sus carreras profesionales. Porque este partido se olvidará muy pronto y mañana se habrá terminado la historia".

Pero el punto que Chazarri consideró más grave y más sospechoso no fue la decisión del árbitro en el campo, sino lo que ocurrió dentro de la sala del videoarbitraje (VAR).

Y se preguntó con reprobación: "Lo que me ha dejado perplejo es la ocultación de las imágenes, esa manipulación televisiva. Realmente no sé de dónde viene ni por qué ha ocurrido. Es algo vergonzoso y sin precedentes. A pesar de que el estadio está rodeado de cámaras que permiten localizar casi cualquier zona del campo, parece que la sala del vídeo no encontró ninguna imagen clara que justificara la expulsión del jugador del Real Madrid".

El veterano periodista continuó su ataque afirmando: "Lo que ha pasado hoy es gravísimo. El Sevilla ha visto algunas cosas en el Bernabéu; una vez Modric empujó a James y fue merecedor de penalti, aquello fue terrible, pero lo de hoy supera todo eso".

Y agregó: "Después del partido, no tuvimos una imagen de lo que claramente parece una agresión. No sabemos dónde impactó el codazo, si en el cuello, en la cara, en la boca o en el pecho, pero está claro que Güler golpeó con el codo y el partido continuó como si nada hubiera pasado. El nivel de enfado entre la afición del Sevilla ahora mismo ha superado todos los límites".

Chazarri cerró sus declaraciones elogiando la postura del entrenador del Sevilla, Luis García Plaza, al que describió su rueda de prensa posterior al partido como "excelente y magnífica", en la que explicó todo con claridad y reconoció que el Real Madrid mereció la victoria, aunque al mismo tiempo subrayó que las posibilidades de su equipo de sacar puntos se habrían multiplicado si el conjunto blanco hubiera jugado con diez futbolistas.

Estas críticas llegan tras semanas de reiteradas quejas del Real Madrid contra el arbitraje, especialmente después del derbi ante el Atlético de Madrid, cuando el club blanco inició una campaña de presión constante, algo que, según los observadores, ha hecho que dirigir sus partidos sea una tarea más delicada y compleja para los árbitros.



