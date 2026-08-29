«¡Algo espantoso!»: duras críticas a los árbitros del partido entre Liverpool y Nottingham

La actuación de los árbitros del partido entre Liverpool y Nottingham Forest provocó el asombro del director técnico de los reds, Andoni Iraola, y de las antiguas estrellas del equipo Steven Gerrard y Stephen Warnock, después de que contribuyeran a retrasar la realización de tres cambios de una sola vez para el Liverpool minutos antes de que se señalara el penalti con el que los visitantes marcaron el segundo gol.

El partido entre Liverpool y Nottingham Forest, disputado el sábado en la segunda jornada de la Premier League, terminó con empate a dos goles.

El excapitán del Liverpool Steven Gerrard considera que no pueden tener ninguna objeción sobre el señalamiento del penalti en sí, pero simpatizó con el enfado de Iraola respecto a los cambios.

Gerrard declaró a la cadena TNT Sports: "Se puede entender la frustración. En esta época, y con toda esta tecnología, no puede llevar tres minutos realizar un triple cambio".

Y añadió: "Pero creo que es un problema menor dentro del problema global, porque es un gol que se puede evitar".

Stephen Warnock, exlateral izquierdo del Liverpool y de la selección de Inglaterra, coincidió con la opinión de su antiguo compañero de equipo.

Declaró a la BBC: "Andoni Iraola quería hacer tres cambios, pero el árbitro asistente no lo hizo".

Y prosiguió: "Eso habría detenido el juego por completo. Es algo terrible por parte del cuarto árbitro".

El Liverpool logró arrancar un punto del partido después de que Víctor Muñoz marcara su primer gol con el club ocho minutos antes del final del encuentro.