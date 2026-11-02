Jamie Carragher, leyenda del Liverpool, lanzó un durísimo ataque contra Alexis Mac Allister, jugador de los Reds, tras su intento de conseguir la expulsión de Noni Madueke, extremo de Arsenal, durante el partido que ambos equipos disputaron ayer, domingo, y que terminó con victoria del conjunto londinense (1-0) en el estadio de Anfield.

Mac Allister se vio envuelto en un momento de gran tensión después de encender la mecha de una enorme disputa, cuando el centrocampista gritó en la cara de Martin Ødegaard y golpeó la parte trasera de la cabeza del capitán del Arsenal, que estaba tendido en el suelo.

Después, el propio Mac Allister se tiró al suelo cuando la cabeza de Madueke rozó la suya, pero Carragher criticó con dureza al exjugador del Brighton tras su intento de dejar al Arsenal con diez jugadores.

La leyenda de Anfield, de 48 años, declaró a la cadena Sky Sports: "Quiero que el Liverpool gane el partido, pero me alegro de que Madueke no fuera expulsado".

Y añadió, según recogió el diario inglés "The Sun": "Realmente tenemos que criticar a la gente y decirles: 'Esto es vergonzoso'".

Y prosiguió: "Esto es ridículo y tiene que parar. No lo soporto. Si alguien echa la cabeza hacia atrás y da un cabezazo a su rival, eso merece una tarjeta roja".

Y completó: "Pero si el roce es cara a cara y se produce un contacto, el otro jugador se cae y es expulsado, entonces, en el juego, hay que exigir responsabilidades a los demás jugadores por ello".