"Jürgen Klopp también dijo una frase interesante sobre Kimmich: 'También quiero ver al equipo alguna vez sin el líder.' Personalmente, no considero que esa afirmación sea especialmente positiva desde el punto de vista de Joshua Kimmich", dijo el exjefe del Bayern Kahn en RTL/Sky Sport sobre el debate surgido en torno al capitán del equipo de la DFB a raíz de los últimos partidos de la Nations League.

¿Qué quiso expresar Klopp con esa frase? "Quiere ver si una determinada personalidad puede estar frenando a un equipo. Y eso existe de verdad", explicó Kahn, que opinó dirigiéndose a Klopp: "No se debería decir algo así públicamente, porque de ese modo se desacredita al jugador de una determinada manera."

Kimmich solo había sido nominado por el nuevo técnico de la DFB para la primera parte de la convocatoria XXL compuesta por 44 jugadores. Después del segundo partido, la decepcionante derrota por 0-1 contra Grecia, Kimmich se marchó, al igual que muchos otros jugadores, y tuvo que ver desde el sofá los otros dos encuentros contra Serbia (2-0) y en Grecia (0-0).

¿Le habría gustado a Joshua Kimmich quedarse con el equipo de la DFB?

Kimmich no ocultó que le habría encantado quedarse con el equipo de la DFB. Y entre el gran público, la decisión de Klopp de prescindir voluntariamente en parte del capitán en los primeros pasos de la reconstrucción fue percibida en ocasiones como bastante sorprendente.

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Como el centro del campo alemán en la victoria contra Serbia y en la actuación muy convincente en la primera parte del empate en Grecia rindió de forma claramente más agradable sin Kimmich que antes en el 1-1 en Países Bajos y en el partido de ida contra los griegos (0-1) con él, surgió un debate sobre si la estrella del Bayern debía seguir siendo intocable en la selección.

Preguntado por ello en la rueda de prensa previa al partido de vuelta en Grecia, Klopp reaccionó molesto: "Me rindo. Oficialmente. Ya. Haced lo que queráis", dijo. Es cierto que el centro del campo formado por los compañeros de Kimmich en el FCB Tom Bischof y Aleksandar Pavlovic, así como Florian Wirtz, del Liverpool, había estado "top" contra Serbia. "Pero ahora imaginaos que en Alemania tuviéramos exactamente a tres centrocampistas. ¿Qué mierda sería eso? ¡Exactamente tres! Naturalmente necesitamos más", advirtió Klopp. Además, subrayó: "Me alegro de que Joshua Kimmich sea internacional alemán, y todos los demás también."

Los próximos partidos internacionales esperan a Kimmich y compañía en noviembre. En los dos últimos encuentros de la fase de grupos de la Nations League, Alemania se jugará mucho entonces en Serbia (13 de noviembre) y en casa, en Berlín, contra Países Bajos (16 de noviembre).



