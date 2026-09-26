La estrella ofensiva del FC Barcelona adelantó al campeón del mundo en Wembley ya en el minuto 2. Según el proveedor de datos Opta, fue el gol más tempranero encajado por Inglaterra en el prestigioso estadio nacional en casi 70 años.

De hecho, Inglaterra solo había encajado un gol aún antes en Wembley en dos ocasiones a lo largo de toda su historia en partidos internacionales: en 1953, Hungría marcó ya en el minuto 1, y lo mismo lograron después los escoceses en 1957, es decir, hace 69 años.

Yamal aprovechó en su gol tempranero un grave despiste del central inglés Marc Guehi (Manchester City). Este perdió el balón con bastante despreocupación siendo el último hombre ante la estrella del Barça, tras lo cual Yamal encaró con decisión el área y, pese a la presión de Guehi, definió con sangre fría ante el portero de Inglaterra James Trafford para poner por delante a España.

Inglaterra reaccionó después, aunque permitió algunas buenas ocasiones más para los visitantes, la mejor de ellas desperdiciada por Ferran Torres en el minuto 27. Ni siquiera un cuarto de hora más tarde, los Three Lions se pusieron de repente por delante: Anthony Gordon logró primero el empate en el minuto 36, antes de que la estrella del Bayern Harry Kane firmara en el minuto 40 el 2:1 inglés al descanso.

¿Qué pasó en el penalti de Harry Kane?

Un polémico penalti señalado tras la intervención del VAR a favor de los ingleses le dio a Kane, pocos minutos después del descanso, la oportunidad del tercer gol de los locales. Sin embargo, el lanzador, habitualmente tan seguro, estrelló su intento en el larguero tras resbalarse en la ejecución.

Así, la ajustada ventaja de Inglaterra se mantuvo, pero se esfumó al cabo de una hora, cuando Alex Baena, que había entrado poco antes, igualó 2:2 a pase de Dani Olmo. Y alrededor de un cuarto de hora después, los españoles volvieron a darle la vuelta al partido: Mikel Oyarzabal, también ingresado desde el banquillo, superó con una vaselina llena de clase al guardameta Trafford para establecer el 3:2 definitivo.

¿Cómo ha arrancado Lamine Yamal la nueva temporada con el FC Barcelona?

Para Yamal, su inicio fulgurante fue además la continuación de su sobresaliente arranque de temporada en el club. En sus ocho partidos oficiales disputados hasta ahora con el Barcelona, el jugador de 19 años ya suma ocho goles y seis asistencias en 2026/27. Con España, en cambio, fue su octavo tanto en su 34º partido internacional.

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El gran objetivo de la Furia Roja: emular a la anterior generación dorada liderada por Xavi, Andrés Iniesta y compañía, que ganó tres grandes torneos consecutivos entre 2008 y 2012 (Eurocopa 2008, Mundial 2010, Eurocopa 2012). Yamal y compañía, tras conquistar la Eurocopa 2024 y el Mundial 2026, podrían lograr la misma hazaña en la próxima Eurocopa, que se celebrará en 2028 en Gran Bretaña e Irlanda.