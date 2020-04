Alfredo Morelos y una millonaria donación en Colombia por el COVID19

La solidaridad para enfrentar las consecuencias del confinamiento continúa generando acciones valiosas en los futbolistas colombianos.

Una verdadera millonada será la que entregue el delantero Alfredo Morelos al país para ayudar a familias vulnerables durante el cese de actividades a la que se ha visto obligada el país para contener la pandemia del COVID-19

Según Michael Gorman, de la empresa World in Motion, Morelos prometió 75.000 libras esterlinas para esta causa, es decir, más de 370 millones de pesos colombianos. World in Motion es una agencia inglesa de representantes de jugadores de fútbol y Gorman un agente cercano al jugador tal y como consta en varias publicaciones de su cuenta en Twitter.

Los informado por el representante quedó demostrado hoy, cuando el propio Morelos se hizo presente en los hogares más humildes de Cereté para hacer entrega de mercados y dar la mano a personas en condición de pobreza.

Alfredo Morelos en nombre de la Fundación, entregó mercados a las familias vulnerables en Cereté / Alfredo Morelos on behalf of the Foundation, delivered markets to vulnerable families in Cereté https://t.co/KH1XuEgM1S pic.twitter.com/XLvKoF279Y — Fundacionalfredomorelos (@Fundacionalfre2) April 8, 2020

El propósito de la vida humana es servir, mostrar compasión y tener voluntad de ayudar a otros. / The purpose of human life is to serve, show compassion, and be willing to help others, Albert Schweitzer https://t.co/mcgBdt6WUV pic.twitter.com/eE1as0BjX5 — Fundacionalfredomorelos (@Fundacionalfre2) April 8, 2020

Gorman también aseguró que el 'Búfalo', mediante su fundación, ha donado más de 300 mil libras esterlinas (1.480 millones de pesos colombianos) a grupos de caridad en el último año.

El pasado 15 de enero, el representante había derrochado elogios para el jugador en otra publicación dando cuenta de su generosidad: "Una de las personas más generosas (y humildes) que he conocido. Usó su primer bono de contrato para comprarle a su mamá y hermanas una nueva casa en . Usó su segundo bono de contrato para financiar su fundación en su ciudad natal".

