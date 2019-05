Alfredo Arias confirmó retorno de Johnny Herrera al equipo contra Deportes Iquique

El entrenador no quiso revelar si es que el el Samurai Azul será titular o no.

En los años 90 la agrupación argentina de música pop El Símbolo popularizó su single "nunca te decides", con su pegajoso coro, "que sí, que no, que nunca te decides", rezaba la lírica, algo que se está dando hoy en día en el Centro Deportivo Azul.

Y es que en la última nómina Alfredo Arias, DT de los universitarios, tendrá dentro de sus citados a Johnny Herrera, portero y capitán azul que estuvo marginado durante dos fechas por el entrenador uruguayo.

Fue el mismo estratega quien dio a conocer la noticia, indicando en conferencia de prensa que "no comento sobre opiniones. No diré si hablé con Herrera. A veces el mensaje le llega a otra persona mal. No voy a hablar más del tema, Herrera está citado", puntualizó.

El charrúa además especificó, jugando al misterio que "si le toca jugar lo hará. Si no, no lo hará. Igual que con todos".