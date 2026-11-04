Alfred Schreuder retomará su carrera como entrenador en el Kasimpasa, según informa el periodista turco Yagiz Sabuncuoglu. El técnico de 54 años, natural de Barneveld, sucederá a Emre Belözoglu, nombrado el martes nuevo entrenador del Fenerbahçe.

Tras su destitución del Ajax en enero de 2023, Schreuder trabajó principalmente en Oriente Medio, donde entrenó, por este orden, al Al-Ain (Emiratos Árabes Unidos), al Al-Nasr (Emiratos Árabes Unidos) y al Al-Diriyah (Arabia Saudí).

Schreuder fue destituido por el Al-Diriyah en mayo de este año, después de no lograr el ascenso a la máxima categoría saudí. Tras su salida, el excentrocampista pudo centrarse en la selección de Alemania, a la que acompañó como asistente adicional del entonces seleccionador Julian Nagelsmann al Mundial de 2026.

Después de aquella experiencia, Schreuder estaba sin trabajo, pero eso está a punto de cambiar: se espera que el Kasimpasa lo presente próximamente. El club de Estambul ocupa actualmente una meritoria quinta plaza en la Süper Lig, con un punto más que el Fenerbahçe al que se ha marchado Emre.

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Según Sabuncuoglu, firmará un contrato hasta el final de la temporada. Así, Schreuder añadirá un nuevo país a su extenso currículum. El exjugador del Feyenoord y del RKC, entre otros equipos, comenzó su carrera como entrenador como asistente del fallecido Theo Bos, leyenda del Vitesse.

Después se marchó al FC Twente, donde trabajó a las órdenes de Steve McClaren, Michel Preud'homme, Michel Jansen y Co Adriaanse. Más tarde, Schreuder emprendió su primera aventura en el extranjero en el TSG Hoffenheim como mano derecha de Nagelsmann y Huub Stevens, antes de incorporarse al cuerpo técnico de Erik ten Hag en el Ajax.

Tras la exitosa temporada 2018/19, Schreuder dejó Ámsterdam para irse al Hoffenheim, donde duró un año como primer entrenador. Después trabajó como asistente de Ronald Koeman en el FC Barcelona y entrenó durante medio año al Club Brujas, antes de regresar al Ajax para hacerse cargo del primer equipo.