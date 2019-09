Alexis Sánchez: "Soy de River, me gusta mucho su esquema y su técnico"

El ariete chileno habló en rueda de prensa de todo: de su gusto por el Millonario, su presente en Inter y los conflictos en La Roja.

Alexis Sánchez se unió este martes a la Selección Chilena para sumar sus primeros minutos de la temporada en los amistosos ante y Honduras. A su llegada, el ex dio una conferencia de prensa en la que no se guardó nada, incluso habló de los conflictos de los pesos pesados del plantel que dirige el colombiano Reinaldo Rueda.

El máximo goleador del cuadro austral habló de su regreso a la Selección y lo que significa vestir La Roja. "Creo que la decisión de venir fue porque no había jugado ningún partido y quería dejar mi experiencia por ser uno de los que más tiempo tiene en la Selección. Llevo 13 años aquí, es un orgullo representar a ...Vengo para que no se pierda lo logrado en ese tiempo. Antes jugábamos con calculadora, jugábamos con Argentina y decíamos 'ya perdimos'... disfruten esto", apuntó.

También se refirió al conflicto interno entre varios jugadores experimentados como Gary Medel, Arturo Vidal y Claudio Bravo. " Yo no soy mediador de nadie. Vengo a aportar. Ya están todos grandes, maduros, no para mandar mensajes . Hablaremos y ya está. Viene otro ciclo, jugadores nuevos y tienen las ganas de jugar. Ellos son el futuro y no se ven que hablen de ellos. Me pone contento enseñar, que te vean como un ejemplo", resaltó.

El artículo sigue a continuación

Más equipos

Sánchez también fue consultado por la actualidad de y la llegada de su compatriota Paulo Díaz a Núñez. "Me pone contento que haya llegado un chileno, me gusta el entrenador, veo a River, me gusta, soy de River, va para adelante, presiona y me pone contento que haya llegado un chileno al club".

Sobre su llegada al Inter, Alexis afirmó que "el grupo es genial" y que es un "paso muy grande en mi carrera". Con el Nerazzurro volverá a jugar y aunque no la tendrá nada fácil, pues se medirá con y , confía en su nuevo equipo. "Soy jugador del Inter y pienso que voy a salir primero. Vamos a hacerle la pelea a cualquiera", destacó.

Finalmente habló de su futuro y dejó abierta la posibilidad de jugar algún día en la , aunque en un futuro no muy cercano. Ofertas siempre tengo. Me habían dicho de ir a Miami. Me quedan cinco o seis años en Europa... Quizás algún día juegue en la MLS", concluyó.