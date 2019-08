Alexis Sánchez se acerca al Inter de Milán: el martes se haría los exámenes médicos

Al parecer Alexis Sánchez tiene los días contados en . Este sábado Sky Sports informó que Antonio Conte, técnico del , habría puesto su interés en el atacante chileno pese a que Ole Gunnar Solksjaer respaldó al Niño Maravilla en función de los rumores que lo alejan de Old Trafford.

De hecho, Juan Sebastián Verón se refirió a la situación del formado en al declarar que "si no está jugando, le conviene salir. A cualquier jugador le pasa eso", dijo el argentino. Además, anticipó su retorno al Calcio al indicar que “si logra ambientarse, podría ser una ayuda, pero nadie te garantiza el éxito”, lanzó el ganador de 8 títulos en la y actual presidente de .

Y esta jornada, el mismo medio reveló que las negociaciones entre el conjunto nerazzurri y el ex habrían avanzado. Los lombardos, que también quieren entre sus filas a Arturo Vidal, habrían alcanzado un acuerdo por el nacido en Tocopilla en reunión con su representante, Fernando Felicevich.

Arturo Vidal habría acordado los términos personales de su vínculo con Inter

Incluso, señalan que el futbolista viajará el martes para realizarse los exámenes médicos y estampar su firma con la escuadra del Giuseppe Meazza, club que lo había pretendido entre 2011 y 2014.

Se trataría de un "préstamo por una temporada, con opción de compra de 15 millones de euros", tomando en cuenta el alto costo de la cláusula de rescisión del máximo artillero de La Roja.

El salario sería pagado de forma conjunta, pero el equipo inglés tendría que hacerse cargo de la mayor parte. De este modo, el delantero nacional sellaría su retorno a la Serie A, luego de militar entre 2008 y 2011 en el , su primer club en Europa.

Cabe recordar que en el pasado curso con los Diablos Rojos, el ariete solo vio acción en 27 partidos, tres en , 20 en Liga y cuatro en , en los que solo anotó dos tantos en los 1.240 minutos que disputó. En 13 duelos comenzó desde el arranque.

