Alexis Sánchez: "Nunca me ha ido mal, simplemente no me dejaban jugar"

Sus números y títulos hablan por sí solos, además su fútbol no solo no resiente calidad sino que la gana. Es Alexis Sánchez, el protagonista de la semana en Italia y la principal razón para que el Inter - Juventus se resolviera en 120 minutos y no en los penales, pues marcó el gol del triunfo interista y alcanzó 18 trofeos en su carrera.

Ex-Niño

"Pensé que jugaría porque estaba en forma, tenía hambre de ganar algo", afirmó en medio de las celebraciones, junto con aclarar que sus tiempos no han sido malos, sino condicionados.

El artículo sigue a continuación

En una charla distendida con la transmisión oficial, Sánchez Sánchez aseguró que "a mí nunca me han ido mal las cosas, simplemente no me dejaban jugar. Yo era un león enjaulado: si me dejan jugar me convierto en un monstruo", junto con recordar a su anterior entrenador, Antonio Conte: "Me dijo que nadie era como yo y que tenía que marcar la diferencia en los últimos 15 minutos. Le respondí que así me hacía sufrir".

Sobre su futuro, el tocopillano prefiere tomárselo con calma: "El camino es el correcto: siempre hay que pensar en grande". Atalanta es el siguiente escollo, pero Liverpool el gigante a batir en el horizonte venidero. Por lo pronto, Milano ya es otra ciudad conquistada por el Maravilla.