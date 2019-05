Alexis Sánchez no se olvida de Marcelo Díaz y Claudio Bravo tras ser marginados por Rueda

Los dos históricos que no fueron citados a la Copa América asistieron a la gala del film “Mi Amigo Alexis”.

En la gala y presentación de la película basada en la vida de Alexis Sánchez estuvieron presentes dos emblemas de la Selección chilena, que no estarán en la de 2019. Se trata del otrora capitán Claudio Bravo y del volante Marcelo Díaz, quienes fueron invitados por el atacante del al avant premiere del film “Mi Amigo Alexis”, realizado este lunes en el Cinepolis de La Reina.

Tras presenciar la película, que desde el jueves estará disponible en la cartelera de los cines del país, el volante de Racing evitó referirse a la marginación de Reinaldo Rueda del certamen que arranca el 14 de junio. "De fútbol no voy a hablar", dijo. Eso sí, entregó su impresión del debut del Niño Maravilla en la pantalla grande. "Me pareció muy buena, me entretuvo completamente y me llamó la atención que estuviera enfocada en el fútbol femenino. Alexis actúa muy bien, se gana todos los elogios", enfatizó a los medios presentes.

Alexis Sánchez no garantizó su presencia en Copa América: “Espero llegar”

Mientras que el arquero del siguió la línea del ex Universidad de , y solo indicó: "Linda la película. Deja una bonita enseñanza", comentó. Cabe recordar que el técnico colombiano habló sobre la no convocatoria de ambos futbolistas, figuras en los títulos de 2015 y 2016. “Es una decisión mía. Es el trabajo que tengo que hacer como entrenador de acuerdo a las posiciones”, explicó el caleño en conferencia de prensa, argumentando que “son todas las posiciones diferentes. En la Eduardo (Vargas) por ahí no hay muchas alternativas. Quizás en la de Claudio y Marcelo hay otras alternativas, y por eso esa decisión”.

Bravo y Díaz no fueron los únicos en acudir al evento, ya que también contó con la presencia de la ministra del Deporte Pauline Kantor, el ex piloto de Fórmula 1 Eliseo Salazar y los ex futbolistas Carlos Caszely, Pablo Contreras, Diego Rivarola y Rafael Olarra, entre otros. El mediocampista compartió en su cuenta de Instagram oficial una foto junto a Sánchez, y le agradeció por la invitación.