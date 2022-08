Alexis Sánchez no se despide públicamente de Inter: "Todavía no, es temprano"

Pese a tener todo acordado con el OIympique de Marsella, el tocopillano no quiere apresurarse en un momento clave de su carrera.

Después de la reunión con Piero Ausilio, director deportivo de Inter, y cenar en el centro de Milán con su representante Fernando Felicevich, Alexis Sánchez fue abordado por un corresponsal de FCInter1908.it sobre el final de su etapa, ante lo que naturalmente el chileno respondió "estoy tranquilo". En aquel mano a mano, del periodista con el '7' interista que tiene un acuerdo con OM de Francia, el protagonista insistió en sus ganas más grandes para lo que será el siguiente capítulo de su carrera: "Quiero jugar". ¿Y ganar? "Siempre es así. El león es así".

"Todavía no estamos cerca", insistió Sánchez Sánchez, que también asume sus ganas de jugar más: "Siempre hay algo más. Estoy feliz".

Todos los rumores del verano europeo con el bicampeón de América envuelto

Antes de tomar rumbo a su destino personal, el ex futbolista de Barcelona no quiso despedirse de los hinchas del Inter ante la inquietud del profesional, que grabó el momento: "Todavía no, todavía es temprano". No falta nada para que salga humo blanco. A unos kilómetros de distancia, Pablo Longoria (presidente del OM) marcaba que "hay que mirar su historia. Ha ganado en todos los países donde ha jugado". Aunque claro, sin la rescisión no quiso adelantar más.

En medio de su casi segura salida para Marsella, su último post en redes fue otro mensaje motivacional que acostumbra a postear: "He sido siempre profesional y exitoso en mi carrera como futbolista. Disfruta y haz lo que te hace feliz... jugar fútbol...". Con Inzaghi lo que ha podido jugar está muy por debajo de sus expectativas.