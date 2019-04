Alexis Sánchez, histórico de Arsenal en Premier League

En aún no olvidan el exitoso paso de Alexis Sánchez por . El actual atacante de se trasformó en uno de los últimos grandes jugadores que tuvo la escuadra del Emirates Stadium y así lo reconoció la revista Four Four Two, que incluyó al chileno entre los 10 mejores futbolistas Gunners en la “Era Premier League” (1992 a la fecha).

El formado en aparece en el octavo casillero -superando a históricos como Paul Merson y Ray Parlour- en una lista que lidera el francés Thierry Henry. El holandés Dennis Bergkamp y el galo Patrick Vieira completan el podio.

“Antes de su intercambio de enero de 2018 con Henrikh Mkhitaryan, Sánchez era una rareza; Un jugador con un talento decadente con una maleta llena de pirotecnia, pero también uno equipado con el tipo de rutina de cuello azul que permite que su calidad florezca en un ambiente tradicional”, reza la publicación.

Además, resaltan que "en el momento de su partida había marcado 80 goles en 166 apariciones para los Cañoneros y ganó un par de Copas de la FA donde anotó en cada semifinal y final, para demostrarlo".

Eso sí, el sitio especifica que "nunca iba a arrastrar a su equipo a la grandeza de la Premier League por su cuenta. Hubo una conclusión insatisfactoria en su estadía de cuatro años en el norte de Londres. Sus tribulaciones en Old Trafford demuestran que los Gunners probablemente se libraron de él en el momento adecuado".

Revisa a continuación la lista completa:

1.- Thierry Henry

2.- Dennis Bergkamp

3.- Patrick Vieira

4.- Tony Adams

5.- Ian Wright

6.- David Seaman

7.- Martin Keown

8.- Alexis Sánchez

9.- Ray Parlour

10.- Paul Merson

