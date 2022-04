"¿Alexis Sánchez a River? Es la primera vez que escucho esto"

Se acerca el final de temporada en Europa y nuevamente el futuro de Alexis Sánchez es una incógnita pues el delantero chileno está cada vez más relegado por el técnico Simone Inzaghi en Inter de Milán.

De hecho, el Niño Maravilla está cerca de completar un mes sin ver acción en el campeón italiano puesto que no entró en la consideración del técnico lombardo en los últimos dos compromisos en liga (frente a Juventus y Hellas Verona) y solo actuó 16' en el empate 1-1 frente a la Fiorentina sustituyendo a Lautaro Martínez.

En ese sentido, y considerando que su vínculo con los interistas llega a su fin el próximo 30 de junio, desde la península aseguran que el delantero chileno está en los planes de River, club al que defendió en la temporada 2007-2008 totalizando 31 partidos, cuatro goles y tres asistencias, además de conquistar el Torneo de Clausura 2008 de la mano de Diego Simeone.

Según afirma el diario La Gazzetta dello Sport, el conjunto que dirige Marcelo Gallardo busca un reemplazo para Julián Álvarez, que a mediados de años partirá al Manchester City. No obstante, la principal traba continúa siendo el alto salario que percibe el formado en Cobreloa (7,5 millones de euros) por lo que el futbolista "debiese reducir sus pretensiones" para reforzar el frente de ataque del elenco "banda sangre".

Sin embargo, Enzo Francescoli, director deportivo del Millonario, negó los rumores que sitúan al máximo goleador histórico de La Roja en Núñez en diálogo con FcInterNews.

El artículo sigue a continuación

"Eso no es cierto, no sé quién lo dijo", sostuvo en primera instancia el oriundo de Montevideo. "Esta es la primera vez que escucho esto, sinceramente no sé de dónde salió todo esto. Nadie me habló, yo no soy responsable si alguien habla, pero esto no es agradable ni para un lado ni para el otro”, sentenció.

Francescoli a FcIN: "Sanchez al River? Mai parlato". Poi fa chiarezza su Angileri e Fernandez all'Inter https://t.co/u5NUz0rTSU — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) April 12, 2022

Cabe destacar que desde Italia también lo ubican en el radar del Real Betis, cuadro que dirige Manuel Pellegrini y que cuenta con Claudio Bravo entre sus filas y en el de su acérrimo rival, el Sevilla. "Los nerazzurri podrían pagar a Sánchez una indemnización de cuatro millones de euros para rescindir su contrato, aunque la situación podría ser diferente si el delantero acuerda mudarse a otro club durante el verano”.