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Alexis Mac Allister tiene cada vez más posibilidades de dejar el Liverpool en un futuro próximo, mientras el club empieza a planificar una profunda renovación de su centro del campo, según diversas informaciones. El internacional argentino, uno de los jugadores más destacados esta temporada, ha expresado su decepción por no haber recibido una oferta para firmar un nuevo contrato pese a su compromiso con el club de Merseyside.

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El Liverpool planea remodelar el centro del campo

Según las informaciones, el Liverpool se inclina por desprenderse de Mac Allister en el verano de 2027. Aunque tiene contrato en Anfield hasta 2028, el jugador de 27 años todavía no ha recibido una oferta de renovación y su salida se considera ya una posibilidad concreta.

El Liverpool planea una profunda renovación del centro del campo al término de la presente temporada. Según Sky Sports Switzerland, el club de Merseyside está dispuesto a invertir una suma importante para incorporar al menos a un centrocampista.

Por tanto, los planes de fichajes del Liverpool apuntan a que se rechazará la petición de Mac Allister de prolongar su estancia. El campeón del mundo ha sido informado de la estrategia del club, lo que abre la puerta a su posible salida.

El Liverpool mantiene su postura sobre la renovación

Mac Allister ha sido uno de los jugadores más destacados del Liverpool esta temporada, con cuatro goles en 12 partidos en todas las competiciones. Su buen rendimiento había generado expectativas de renovación, especialmente después de que rechazara la oportunidad de marcharse durante el mercado de fichajes de verano.

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Sin embargo, la directiva del club ha decidido no ofrecerle una ampliación de contrato. El internacional argentino mantiene su intención de continuar su carrera en Merseyside, pero parece que ya se ha tomado una decisión sobre su futuro a largo plazo.

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Con el Liverpool buscando activamente nuevos centrocampistas y preparando una inversión considerable para el final de la temporada, la situación de Mac Allister en la plantilla parece cada vez más incierta.

Mac Allister expresa su frustración por su contrato

El argentino no ha ocultado su decepción por la situación. Antes del primer partido del Liverpool en la Champions League contra el Atlético de Madrid esta temporada, admitió que se sintió decepcionado al ver que sus compañeros aseguraban su futuro.

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«Recibí la noticia de que el club no estaba en condiciones de ofrecerme un nuevo contrato, lo que, por supuesto, me entristece mucho», reveló Mac Allister. «Creo que todo el mundo puede ver que doy el 100 % por este club de fútbol cada día en los entrenamientos».

Añadió: «Veo que Dominik [Szoboszlai] y Ryan [Gravenberch] renuevan sus contratos, y eso me alegra mucho porque se lo merecen. Pero, al mismo tiempo, me entristece no haber conseguido el mío. Por supuesto, todavía hay tiempo. Los aficionados no tienen que preocuparse porque daré el 100 % hasta mi último día».

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Después de marcar dos goles en una reciente victoria de Champions League contra el Villarreal, Mac Allister aclaró sus declaraciones anteriores. «Lo que dije tenía más que ver con mis sentimientos», explicó. «Es su decisión y está bien. Yo hago todo lo que puedo y, al final, veremos qué pasa».

¿Qué le espera ahora al Liverpool?

Por ahora, Mac Allister sigue siendo una pieza fundamental en el centro del campo del Liverpool. Pese a la incertidumbre sobre su futuro, su reciente doblete contra el Villarreal pone de relieve la importancia que mantiene para las aspiraciones del equipo en las competiciones nacionales y europeas.

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El Liverpool debe mantener la concentración en la presente temporada mientras sienta las bases de la remodelación prevista para su centro del campo. A medida que se acerque el final de la temporada, sin duda aumentará la atención sobre el papel de Mac Allister y los próximos objetivos de fichajes del Liverpool.