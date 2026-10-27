Alexia Putellas, nueva estrella del London City Lionesses, hace historia al ganar su tercer Balón de Oro femenino e igualar el récord

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La referente de España Alexia Putellas ha recuperado oficialmente su trono en la cima del fútbol mundial al conquistar su tercer Balón de Oro femenino, con el que iguala el récord. El triunfo de la centrocampista mantiene el prestigioso galardón en manos españolas por sexto año consecutivo, tras sus actuaciones decisivas con el Barcelona y la selección nacional.

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El dominio español continúa en lo más alto

Putellas ha vuelto a ser coronada como la mejor futbolista del mundo al conquistar el Balón de Oro femenino de 2026. La centrocampista de 32 años, conocida como «La Reina», iguala así el récord de tres galardones de su compañera de selección Aitana Bonmati. Su triunfo supone un hito para el fútbol español: Putellas y Bonmati se han repartido los seis últimos premios desde que Putellas ganó el primero en 2021.

Putellas se impuso con claridad en una votación internacional de periodistas de los 50 países mejor clasificados por la FIFA. Superó a su excompañera en el Barcelona Ewa Pajor, que terminó segunda, mientras que Khadija Shaw, prolífica delantera del Manchester City, fue tercera. La victoria tiene un significado especial para Putellas, que ha completado un largo camino de recuperación tras sufrir una grave lesión del ligamento cruzado anterior justo antes de la Eurocopa de 2022.

Un emotivo discurso de agradecimiento

Al recoger el trofeo sobre el escenario, Putellas pronunció un emotivo discurso en el que recordó el difícil camino de vuelta tras su lesión. Destacó cómo sus antiguas compañeras y el personal del equipo afrontaron juntos los momentos difíciles. «Vivimos momentos increíbles como equipo y superamos ciertas dificultades en forma de lesiones. Fue un orgullo ser vuestra capitana», dijo.

La centrocampista también dedicó unas palabras a las personas de su entorno que la ayudaron durante los días más duros de su recuperación. «Es un trofeo por mi trabajo, pero también por estas personas: mi familia, mi madre, mi hermana, mis amigos, todo mi equipo fuera del campo, con quienes me conozco desde hace mucho tiempo. Soy consciente de que, si la temporada pasada volví a disfrutar como lo hice, fue gracias a vosotros. Recuerdo cuando me falló la pierna, los dolores en la rodilla, cuando aprendí de nuevo a caminar y a correr, y cuando más dudas tenía, estabais ahí», añadió emocionada.

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Estadísticas sin rival en una temporada de cuatro títulos

El triunfo de la centrocampista estuvo respaldado por una campaña individual sensacional, en la que sumó 21 goles y 13 asistencias en todas las competiciones. Mientras el Barcelona conquistaba cuatro títulos históricos, Putellas asumió más responsabilidades en ausencia de la lesionada Bonmati, que se perdió cinco meses de la temporada. Su producción creativa no tuvo rival: completó más pases hacia el último tercio del campo y generó más ocasiones que cualquier otra jugadora de las grandes ligas europeas.

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En la Champions League, Putellas marcó siete goles y el Barcelona conquistó su cuarta corona continental en seis años. Solo delanteras especialistas como Ewa Pajor y Alessia Russo anotaron más que ella en la competición. Su capacidad para dirigir el juego quedó patente en las 151 intervenciones en secuencias que acabaron en remate, una muestra de que su influencia sobre el terreno de juego sigue siendo tan decisiva como siempre pese a ser una de las veteranas de la plantilla.

El verano de 2026 trajo un cambio importante: Putellas optó por un nuevo reto en la Women's Super League. Tras expirar su contrato en Cataluña, fichó por el London City Lionesses, un proyecto respaldado por la multimillonaria Michelle Kang. La adaptación al fútbol inglés no la ha frenado: ya ha aportado tres goles y una asistencia en sus siete primeros partidos en la WSL y ha mostrado la misma calidad que marcó su etapa en España.

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Putellas inspira a la próxima generación

Putellas se dirigió a la próxima generación con un mensaje alentador e inclusivo, en el que animó a quienes aspiran a ser futbolistas en todo el mundo a practicar el deporte que aman. Subrayó que ni el género ni la procedencia deben interponerse en los sueños de ningún niño o niña, y afirmó que el campo está abierto a cualquiera que sienta verdadera pasión por el fútbol.

«A todos los niños y niñas del mundo: si os gusta el fútbol y queréis jugar al fútbol, jugad. No importa si sois niños o niñas. No importa de dónde vengáis. No escuchéis a quien os diga que no podéis hacerlo. Creed en vosotros mismos», afirmó.