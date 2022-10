La jugadora del FC Barcelona sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior; fue operada y será baja entre 10 y 12 meses.

Pésimas noticias para la Selección femenina de fútbol, con Alexia Putellas lesionándose a tres días del inicio de la Eurocopa. En este artículo, repasamos qué lesión tiene la internacional española del FC Barcelona y estrella más importante del combinado nacional.

Alexia Putellas, lesionada: Qué tiene, cuánto tiempo estará de baja y qué partidos de la Eurocopa se perdería con la Selección de España

La Eurocopa femenina comienza este miércoles en Inglaterra y la selección española parte como una de las candidatas para alzarse con el título continental, que sería el primero en la historia de la Selección.

El conjunto de Jorge Vilda cuenta con varias de las mejores jugadoras del mundo, destacando especialmente a Alexia Putellas, ganadora del Balón de Oro en 2021. Era ella la gran carta ganadora que tenía España de cara a una Eurocopa que, para La Roja, comenzó el viernes 8 de julio enfrentando a Finlandia.

Sin embargo, Alexia ha sido la triste protagonista de la Selección el pasado martes 5 de julio, cuando la cuenta oficial de Twitter del combinado nacional informaba la lesión de la jugadora del FC Barcelona.

"Alexia Putellas ha sufrido una entorsis en su rodilla izquierda durante la sesión de este martes 5 de julio. Las pruebas médicas determinarán el alcance de la lesión", rezaba el escueto primer parte médico ofrecido por @SEFutbolFem.

Tras las pruebas médicas, se confirmó la peor de las noticias: Alexia sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior. Así las cosas, no fue de la partida ante Finlandia y su presencia en el torneo europeo quedó descartada, con Putellas teniendo que estar en el dique seco hasta mediados de 2023.

"Las pruebas realizadas a la internacional española en la tarde de este martes, 5 de julio de 2022, en el hospital King Edward VII's de Londres, han confirmado que la capitana de la Selección Española Femenina sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda", rezaba el segundo parte médico de la Selección.

Antes de conocerse el verdadero alcance de la lesión, las versiones más optimistas marcaban que una entorsis podía demandar entre dos y tres semanas de recuperación, con la final del certamen jugándose el 31 de julio. Las más pesimistas hablaban de tres semanas o un mes de baja. Pero una rotura de ligamentos cruzados descarta a Alexia para todo lo que resta de 2022.

El comunicado de Alexia tras confirmarse su lesión

No sé cómo empezar a escribir estas líneas. Miro la foto y veo lo rápido que puede cambiar todo en un apoyo o un segundo, pero lo primero que me ha confirmado esta situación es el amor real y puro que siento hacia este deporte. Podría culparlo de por qué ahora, por qué a un día de que empezara la Eurocopa que tanto tiempo llevo deseando y trabajando, pero no lo hago. Siento que he sido una privilegiada durante mucho tiempo. Solo me nace agradecimiento por toda esa felicidad diaria tan difícil de conseguir para cualquier persona. Me di cuenta hace mucho tiempo y puedo decir que disfruté todo el camino hasta día de hoy.

Ahora empieza una nueva etapa. Desde que tengo uso de razón, jamás he estado más de 5 días sin tocar un balón, entrenar o competir. Era y es mi pasión y será todo un reto este proceso pero confío en recuperarme, retomar el camino y terminar lo que empecé.

Sin duda, seré una aficionada más durante un tiempo y viviré, gritaré y vibraré todos los momentos desde la grada.

Compañeras, estoy con vosotras y con confianza plena. Sé de lo que sois capaces de hacer cada día y de lo poderosas que sois. Creedlo y a por ello.

Agradezco absolutamente todos los mensajes y detalles que he recibo. Muchas gracias de corazón.

Nos vemos pronto.

Un abrazo

Operada con éxito: entre 10 y 12 meses de baja

El martes 12 de julio fue el día en el que Alexia fue intervenida quirúrgicamente de la rodilla, tal y como daba a conocer el FC Barcelona en un comunicado sobre la jugadora. El club informaba que Putellas fue operada con éxito y que su recuperación demendaría entre 10 y 12 meses.

"Según han comunicado los Servicios Médicos del Club, este martes por la mañana la jugadora Alexia Putellas ha sido intervenida satisfactoriamente en el Hospital de Barcelona de la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. El tiempo de baja estimado es entre 10 y 12 meses. Cabe recordar que la capitana del Barça se lesionó el pasado 5 de julio en un entrenamiento de la selección española previo al Europeo de Inglaterra", rezaba el comunicado.

Sin embargo, poco tiempo después, ese mismo martes, el Barça borró el tweet original y emitió un nuevo parte médico en el que omitía la cantidad de meses que estará de baja Alexia.