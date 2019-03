Alexia: "El fútbol femenino no necesita al Real Madrid"

La jugadora del Barcelona expresa en Goal su deseo de vivir un Clásico en femenino pero advierte que "estamos tirando adelante sin ellos".

Alexia Putellas no puede vivir un Clásico. Es jugadora internacional por la selección española y miembro destacado del equipo femenino del Barcelona, con el que cumple su séptima temporada, algo que le hace sentir "muy contenta por vivir su evolución y ser partícipe de ella porque nada me hace más feliz que ver al equipo que llevo en la sangre".

Sin embargo, ni ella ni ninguna de sus compañeras puede vivir lo que el próximo domingo harán los futbolistas del primer equipo masculino del Barcelona, vivir un Clásico.

Básicamente porque el club blanco es el único de Primera División que no tiene equipo femenino y a pesar de que Alexia asegure en declaraciones en exclusiva para Goal que "como culé me gustaría jugar contra el Real Madrid, vivir un Clásico y ganarlo", no puede obviar que "el Real Madrid no es ni necesario ni tan importante porque el fútbol femenino está tirando adelante sin ellos".

De hecho, para Alexia es solo cuestión de tiempo que el fútbol femenino acabe consolidándose ya que "el fútbol masculino lleva más tiempo instaurado, lo único que necesitamos es tiempo y aceptación por parte de la sociedad, estoy segura que será muy normal, porque parecía que una chica no podía practicar deporte". Hoy en día ya no es nuevo constatar el nivel de la Superliga y hasta la UEFA está apostando seriamente por la Champions League femenina.

Aun así, "puedo pasear perfectamente por la calle e ir al cine o a los centros comerciales, no tiene nada que ver con los hombres" si bien es cierto que "cada vez más gente nos reconoce y nos pide autógrafos" según explica Alexia, quien niega sentirse "abrumada" por el salto a la fama que, tanto ella como sus compañeras, están viviendo los últimos años. A fin de cuentas, "sabemos que forma parte de nuestro trabajo así que lo aceptamos con naturalidad". Lo que quizá cueste más de aceptar es que no haya Clásico en versión femenina. Ni lo hay ni se espera que lo haya, por el momento.