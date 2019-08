Alexandre Guimaraes, foco de las críticas por la eliminación de América en Copa Águila

Las redes sociales fueron el desahogo de la afición roja que señala al técnico como culpable principal del fracaso copero ante Once Caldas.

La hinchada no perdona. La eliminación de América a manos de Once Caldas en los octavos de final de la Copa Águila parece haber colmado rápidamente la paciencia de la afición escarlata.

A través de redes sociales, los apasionados hinchas señalaron a Alexandre Guimaraes como principal culpable por la caída en el torneo, luego de empatar sin goles como local ante con una serie en contra 2-1.

Para los rojos, el técnico brasileño se equivocó desde el planteamiento inicial, hasta los cambios, que no fueron suficientes para al menos marcar el gol que les permitiera definir la clasificación desde los doce pasos.

Precisamente el no poder anotar un gol fue uno de los puntos mencionados por el timonel en su conferencia de prensa: "Con la espina de no haber logrado al menos empatar, vuelvo a insistir, los jugadores me dieron la prueba de que quieren hacer grandes cosas y por ese camino deben seguir".

Guimaraes ha recibido fuertes cuestionamientos, pese al buen arranque que tuvo en Liga, luego de caer estrepitosamente ante Medellín por la Liga Águila. Esa derrota también fue analizada por el técnico: "Una de las cosas que queríamos evaluar después de la derrota de Medellín era la reacción anímica de los jugadores sabiendo que íbamos a llevar todo el peso del partido".

Pese a las reflexiones, los aficionados también pusieron en duda su capacidad de autocrítica. Incluso algunas voces fueron más allá y no solo pidieron la salida del entrenador, sino que además propusieron varios nombres para reemplazarlo, como Leonel Álvarez, Wilmer Cabrera y Gustavo Costas. Otros pidieron por la calma y aguantar un poco más el proceso que recién empieza.

Arde la caldera del diablo.

FRACASO TOTAL ...

GUIMARAES DEBE RENUNCIAR YA....

QUE MAL TECNICO ES... PESIMAS ALINEACIONES, EL EQUIPO NO JUEGA A NADA, GOLEADOS EN LIGA, ELIMINADOS EN COPA, NI POR RESULTADOS NI POR FUTBOL DEBE QUEDARSE ESTE NEFASTO... — Sergio Rios (@Andres_Rios14) August 15, 2019

#fueraguimaraes esto no es Centroamérica estás en Sudamérica, QUE TRAIGAN A LEONEL ALVAREZ — América De (@AmricaDeColomb2) August 15, 2019

#FUERAGUIMARAES No más con ese DT miedoso... — Escándalo Escarlata 🇦🇹 (@caporojo831) August 15, 2019

Es evidente que los jugadores se le pararon al mediocre de Guimarães. Don @tulioagomez vaya buscando DT de jerarquía si no quiere perder la inversión, ya se dieron cuenta que con ese mediocre no hay con qué. Liquiden a la blasfemia de Cabrera*. — Sebastián (@sebastiandev_) August 15, 2019