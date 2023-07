Sorprendente movimiento en LaLiga, con el delantero noruego firmando por el Submarino Amarillo.

Sorpresa en el mercado de LaLiga: Alexander Sorloth no continuará su carrera en la Real Sociedad y ha sido traspasado por el RB Leipzig al Villarreal.

El fichaje de Sorloth por el Submarino Amarillo genera mucha sorpresa, especialmente entre los aficionados donostiarras, y se concreta en torno a unos 10 millones de euros que abonará el club castellonense a la entidad de origen, el RB Leipzig de la Bundesliga, más otra serie de cifras en concepto de bonus que no se han hechas públicas.

Sorloth ya se entrenará este miércoles con sus nuevos compañeros por la mañana en la Ciudad Deportiva (9.30 horas) e incluso podría viajar con el equipo por la tarde para disputar los amistosos de esta semana ante el Feyenoord neerlandés y el Sporting CP luso. En los próximos días se dará a conocer la fecha concreta de su presentación oficial como nuevo jugador del Villarreal CF.

Sorloth, que se esperaba fuera una pieza importante para la Real Sociedad en la temporada 2023-24, en la que jugarán la Champions League, finalmente cambia de aires y recala en el Estadio de La Cerámica para las próximas cinco temporadas. Dos lecturas: o los vascos no han podido (o no han querido) hacer ese esfuerzo económico por retener a su atacante, o Sorloth no ha querido continuar en Anoeta.

En ese sentido, la que se ha conocido este martes parece ser una muy buena operación para el Villarreal de Quique Setién, que reemplaza a un Chukwueze que saldrá al AC Milan y que mantiene a Gerard Moreno con el noruego en el ataque amarillo.

Todo lo contrario para Imanol Alguacil. Y es que Sorloth era el delantero en el que insistía el entrenador de la Real, el futbolista parecía decidido a continuar en el conjunto vasco para jugar la Champions y el club donostiarra lo tenía prácticamente cerrado. Es por eso que su fichaje por el Villarreal no deja de sorprender entre los aficionados de uno y otro equipo.

Ahora, la Real Sociedad deberá buscar en el mercado un mediocampista de nivel por la lesión de David Silva, y un delantero de garantías por la salida de Sorloth. Eso sí, Imanol podrá contar finalmente con Umar Sadiq, fichaje estrella para la pasada temporada que no pudo jugar por una lesión de larga duración. Evidentemente, la Real se aferra a lo que pueda llegar a hacer el punta nigeriano, ex del Almería.

Así reza el comunicado oficial del Villarreal

"Sangre vikinga para la delantera del Submarino. El Villarreal CF y el RB Leipzig alemán han llegado a un acuerdo de traspaso por el atacante noruego Alexander Sorloth, que vestirá de amarillo las próximas cinco temporadas. Un refuerzo de altura para el equipo dirigido por Quique Setién que se suma a los fichajes ya conocidos de Ben Brereton Díaz, Denis Suárez, Santi Comesaña, Ilias Akhomach y Ramón Terrats.

El noruego es un portentoso delantero centro de referencia (mide 195 centímetros), potente en carrera y con una presencia en el área intimidante. Un ‘9’ top para el ataque amarillo que tiene la zurda como pierna dominante.

Alexander Sorloth (Trondheim, 5 de diciembre de 1995), que ha jugado las dos últimas temporadas como cedido en la Real Sociedad marcando 24 goles en 90 partidos, se formó en las categorías inferiores del Rosenborg y desde entonces ha defendido la camiseta de equipos como el Bodo Glimt, Groningen, Midtjylland, Crystal Palace, Gante y Trabzonspor. Con el equipo turco ‘explotó’ al marcar 33 goles en 49 choques.

Además, cabe destacar que Sorloth es internacional con la Selección de Noruega, con la que ha disputado 49 encuentros oficiales anotando 16 ‘dianas’. También jugó con las categorías inferiores de su país.

¡Sorloth ya es groguet!"