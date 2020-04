Alexánder Larín y Águila están en pláticas

El zurdo ya se reunió con la dirigencia emplumada.

Alexánder Larín tuvo su primer acercamiento con la nueva directiva del Águila. El lateral izquierdo fue dado de baja por Alianza hace una semana y ya inició a buscar equipo; también se rumora que podría ir a Guatemala.

Alejandro González, vicepresidente deportivo de los emplumados, dijo: “Tuvimos una reunión con Larín en la que presentó sus pretensiones y de ahí nosotros hicimos una oferta que no se acercó a las de él y quedó en que lo iba pensar”.

González explicó que no le pueden ofrecer más al jugador, ya que el en la actualidad el presupuesto de Águila no es el mejor, debido a que no tienen la certeza si la gente asistirá al estadio Juan Francisco Barraza a apoyar, debido a la pandemia del Coronavirus que tiene paralizado al país y a todo el mundo.