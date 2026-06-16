Alexander-Arnold vuelve a ser ignorado tras la actuación de Livramento con Inglaterra: este es el motivo

El martes fue un golpe duro para Inglaterra: Toni Livramento se retiró justo antes del debut en la fase de grupos del Mundial por una lesión en el tendón de la corva. El técnico Thomas Tuchel eligió a Trevoh Chalobah como reemplazo, dejando nuevamente fuera a Trent Alexander-Arnold.

Chalobah, central del Chelsea, ha sido convocado de urgencia para sustituir al lateral derecho. Sky Sports detalla la sorpresiva decisión de Tuchel.

«Aunque la lesión de Livramento no parecía grave, se actuó de inmediato ante la cercanía del plazo. Cada selección puede reemplazar a un jugador hasta 24 horas antes de su primer partido, siempre que la lesión esté demostrada».

Inglaterra debutará el miércoles a las 22:00 (hora de los Países Bajos) contra Croacia, por lo que se decidió convocarlo de inmediato. «Estaba de vacaciones en Estados Unidos», explica el reportero de Sky, Rob Dorsett.

“Chalobah estaba cerca, así que fue la opción más práctica”. Alexander-Arnold parecía una alternativa lógica, pero Tuchel lo descartó por dos motivos.

“En primer lugar, no sabemos dónde está y dudábamos de que llegara a tiempo para cumplir el plazo de la FIFA. En segundo, Tuchel no quiere convocar a grandes nombres si no puede garantizarles minutos”, explica Dorsett.

Por eso también se dejaron en casa a Cole Palmer, Phil Foden y Harry Maguire. «Tuchel también habría dudado en convocar a Alexander-Arnold, ya que probablemente pasaría la mayor parte de los partidos en el banquillo».