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Alex Scott ha declarado que el Bournemouth sueña abiertamente con levantar la Europa League después de una extraordinaria remontada con diez jugadores ante el Celta de Vigo que le ha dado un lugar en la historia del fútbol europeo. El equipo suma cinco victorias en cinco partidos de la competición, lo que ha alimentado la ilusión de llevar un gran título continental a la costa sur de Inglaterra.

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Scott apunta a un título europeo

El Bournemouth se permite soñar con el éxito continental tras acercarse a la fase eliminatoria con un pleno de victorias. Después de la espectacular remontada en España , el centrocampista Alex Scott no ocultó las grandes ambiciones del club. El internacional inglés cree que la plantilla tiene calidad y confianza para llegar hasta la final de Fráncfort el próximo mes de mayo. Los grandes títulos se le han resistido históricamente al equipo de la costa sur, cuyo logro más importante hasta la fecha sigue siendo el campeonato de la Championship de 2014-15.

«Por supuesto que ese es nuestro sueño. Cuando creces queriendo ser futbolista, sueñas con ganar títulos, y mira de dónde viene este club y dónde está ahora», dijo Scott en una entrevista con TNT Sports. «Por el camino que ha recorrido este club hasta llegar aquí, hay que reconocer el mérito de todos los que lo han construido. Para los jugadores, es un sueño estar sobre el césped jugando para este club. Todavía tenemos que conseguir victorias para acabar entre los ocho primeros y, a partir de ahí, nos centraremos por completo en seguir adelante. Ojalá podamos ganarla».

El Bournemouth escribe su nombre en la historia europea

El Bournemouth escribió esa página de su historia ante el Celta en medio de la adversidad, cuando su impecable campaña continental parecía empezar a torcerse. Los visitantes perdían 1-0 por un gol de Iago Aspas y sufrieron un duro revés mediada la primera parte con la expulsión de Bafode Diakite, que les dejó ante la difícil tarea de remontar con diez jugadores.

Pero el Bournemouth no se rindió y dio la vuelta al marcador tras el descanso con goles de Alvaro Rodriguez y Rayan para lograr su décima victoria consecutiva en todas las competiciones, un récord del club. El triunfo también deja al Bournemouth como el único club con cinco victorias en cinco partidos esta temporada. Además, se une al Núremberg (1961-62) y al Ararat (1972-73) como el tercer equipo de la historia que gana sus cinco primeros encuentros europeos, sin contar las fases de clasificación e incluyendo la Copa de Ferias.

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Los ajustes tácticos al descanso propician la remontada

Aunque el marcador refleja una remontada contundente, Scott reveló que el Bournemouth tuvo problemas al principio por no adaptarse de inmediato tras la expulsión de Diakite. Mantener el planteamiento previsto para jugar con once permitió al Celta encontrar espacios entre sus líneas, hasta que el cuerpo técnico reorganizó al equipo en el descanso.

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«Fue difícil», admitió Scott. «Cuando nos quedamos con diez, seguimos haciendo más o menos lo que habíamos planeado para jugar con once y nos superaban con demasiada frecuencia. Había huecos por todas partes, así que hicimos algunos cambios en la formación, en cómo nos colocábamos y en cómo presionábamos. Hay que reconocer el mérito del entrenador y del cuerpo técnico por hacerlo. Después salimos y demostramos el carácter que tiene este equipo».

El centrocampista recupera el ritmo ante el Celta

Scott ha vuelto a jugar antes de lo previsto después de que inicialmente se estimara que estaría hasta ocho semanas de baja por una lesión en el muslo sufrida durante una concentración con Inglaterra. El partido ante el Celta fue su segunda aparición desde que se recuperó y, deseoso de aportar en la aventura europea del club, Scott valoró la exigente visita como una oportunidad importante para recuperar el ritmo de competición.

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Tras sumar más minutos valiosos en un encuentro exigente, Scott admitió que todavía está recuperando sensaciones de cara a los próximos partidos. «Ha sido un placer verlos jugar y estaba deseando volver al campo», añadió. «Me ha venido bien para sumar más minutos en un partido difícil y mi actuación ha estado bien. Probablemente se nota que he estado unos meses sin jugar, pero estoy contento de volver al césped y tengo ganas de disputar los próximos partidos».