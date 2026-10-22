Alex Pastoor se ha mostrado especialmente crítico con la actuación del Feyenoord ante el Real Betis. El entrenador, actualmente sin equipo, no entiende, sobre todo, las decisiones de Giovanni van Bronckhorst y no oculta su desconcierto.

El Feyenoord perdió 1-0 ante el Real Betis el miércoles por la noche, en la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League. Isco marcó de penalti el único gol del partido cuando se había disputado casi una hora de juego.

Un día después, la actuación del equipo de Róterdam se analiza en profundidad en el plató de Ziggo Sport. «Me da pena, porque, si miras al Feyenoord, está en una buena dinámica», comienza Jan van Halst su análisis.

«Pero ayer eché un poco en falta eso. Estuvo algo a la expectativa», continúa Van Halst. «Por supuesto, el Betis es un buen equipo y no debemos subestimarlo. Pero esperaba algo más de energía en ataque, que sí apareció en cierta medida cuando se pusieron por detrás».

Pastoor coincide plenamente con las críticas de Van Halst, pero también le molestó lo enrevesado del juego ofensivo del Feyenoord. «Lo que más me llama la atención es que complican demasiado el juego. Cuando tienen el balón, dan muchos pases horizontales y hacia atrás», señala el entrenador.

«Eso se debe a que los jugadores de arriba que deberían ofrecerse para recibir el balón muchas veces no se desmarcan bien ni buscan la profundidad», afirma Pastoor. «Pero, sobre todo, en defensa pasan cosas que no entiendo en absoluto...».

Según Pastoor, el Feyenoord intentó defender en un 4-4-2 con Anis Hadj Moussa como segundo delantero, lo que hacía que Gjivai Zechiël acabara con frecuencia en la zona derecha. «Por algún motivo, siempre quieren mantener un hombre de más en el centro de la defensa», explicó. «Eso significa que Zechiël a veces acaba de lateral derecho y Valente, a veces, de lateral izquierdo».

«Entonces se colocan seis en línea y, aun así, el rival consigue encontrar a un jugador libre», dice Pastoor. Según el entrenador, el Feyenoord podría defender de forma mucho más sencilla con dos líneas de cuatro y seguir teniendo suficientes jugadores para cerrar las líneas de pase del rival. «Son cosas que me parecen muy poco lógicas», afirma Pastoor. «Así que me decepcionó mucho».