Esta tarde, en el estadio de Dallas, Portugal y España se miden en un esperado duelo europeo de octavos de final. dado el talento, la experiencia y las ambiciones de ambos equipos.

Es la primera vez que el torneo se organiza de forma conjunta entre Estados Unidos, Canadá y México, y la actual edición ya muestra una fuerte competencia en las eliminatorias, ante la expectación de aficionados y medios.

Según la red de estadísticas Opta, Según la firma de estadísticas Opta, es el primer duelo entre dos selecciones del top-5 de la FIFA antes de cuartos desde el Alemania-Portugal 4-0 del Mundial 2014.

El clásico ibérico, de alto voltaje técnico, no admite medias tintas: ambos quieren el pase a cuartos y seguir en la lucha por el título.

España llega con la moral alta tras ganar 3-0 a Austria y mostrar su candidatura al título.

Por su parte, Portugal llegó tras ganar 2-1 a Croacia en un duelo intenso que confirmó su carácter y capacidad para decidir bajo presión.