Alemania ya conoce el alcance de la lesión de Nico Schlotterbeck y sus implicaciones para el Mundial

Nico Schlotterbeck se pierde el resto del Mundial tras romperse los ligamentos del tobillo en el partido contra Costa de Marfil, que Alemania ganó 2-1.

Se lastimó al inicio del encuentro tras chocar con Amad Diallo, recibió atención médica en varias ocasiones y, aunque intentó continuar, abandonó el campo en el descanso. Lo reemplazó Antonio Rüdiger.

Desde el fin de semana se intuía lo peor y hoy se ha confirmado: el torneo ha terminado para Schlotterbeck.

La noticia no sorprende del todo a Julian Nagelsmann, quien tras el partido sugirió que la lesión era grave.

En el debut ante Curazao (7-1), el zaguero de 26 años marcó de cabeza el 2-1 justo antes del descanso; luego Kai Havertz aumentó la ventaja.

Rüdiger, que acaba de renovar con el Real Madrid, podría ser titular en lo que queda de torneo. Las otras opciones son Waldemar Anton y Malick Thiaw.

Para Schlotterbeck es un duro golpe: se pierde el Mundial y la pretemporada con el Dortmund, y su posible traspaso se complica.