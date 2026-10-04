Alemania volvió a no ser capaz de imponerse a Grecia. Tras la victoria por 1-2 en Augsburgo a comienzos de este parón internacional, este domingo no pasó del 0-0 en Tesalónica. Eso significa que Países Bajos y Grecia pasan a liderar con ocho puntos en cuatro partidos. Alemania es tercera con cinco puntos, mientras que Serbia cierra la clasificación sin puntuar.

Grecia salió con mucha intensidad y pudo adelantarse antes de cumplirse el segundo minuto por medio de su capitán, Giorgos Masouras, que pudo rematar de cabeza completamente solo tras un centro del ex del Willem II Kostas Tsimikas. El portero Jonas Urbig salvó a Alemania.

Alemania mejoró algo con el paso de los minutos, aunque no hubo dominio alguno en el abarrotado estadio Toumba, del que Países Bajos se marchó esta semana con un empate 2-2. David Raum pareció estar en disposición de marcar, de no ser por la gran respuesta del guardameta Konstantinos Tzolakis.

Poco después, pareció que Alemania sí encontraba el gol, cuando Jonathan Burkardt definió con clase y llegó a celebrar por unos instantes su primer tanto con Die Mannschaft . La fiesta duró poco: el árbitro Clément Turpin fue llamado al monitor y señaló mano de Tom Bischof.

Al igual que en la primera parte, los griegos también comenzaron muy bien tras el descanso, lo que se tradujo en un peligroso cabezazo de Konstantinos Mavropanos y, de nuevo, una gran intervención de Urbig, que fue el elegido por el seleccionador Jürgen Klopp por delante de Noah Atubolu y Finn Damen.

Alemania disfrutó de la mayor posesión del balón. Sin embargo, apenas supo generar peligro con ello. Grecia defendió de maravilla y además siguió siendo peligrosa al contragolpe. Así, Masouras volvió a desperdiciar una ocasión de cabeza. Al centrocampista le faltó un poco de precisión en el tiempo del salto y cabeceó por encima del larguero.