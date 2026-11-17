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El fútbol alemán ha recuperado su brillo y la afición vuelve a soñar con ver a su selección en lo más alto de Europa, después de que la Mannschaft firmara una actuación extraordinaria que recordó a sus mejores épocas. La contundente victoria sobre los Países Bajos no fue solo un resultado abultado, sino que dejó señales de un cambio real en la personalidad del equipo gracias al toque de Jürgen Klopp, que ha logrado en muy poco tiempo encender el vestuario y devolver la confianza a los aficionados.

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La selección alemana logró el lunes por la noche una rotunda victoria por 5-0 ante los Países Bajos, en un duelo marcado por la abrumadora superioridad del equipo local, con la que la Mannschaft se aseguró el primer puesto de su grupo en la Liga de Naciones y el billete para los cuartos de final.

Ante 71.765 espectadores en el Estadio Olímpico de Berlín, los hombres de Klopp impusieron su dominio y firmaron uno de sus mejores partidos de los últimos años frente a una selección neerlandesa acostumbrada a mostrar una gran solidez defensiva.

Florian Wirtz fue el gran protagonista de la noche tras marcar dos goles en una exhibición ofensiva de primer nivel, mientras que Brajan Gruda y Derry Scherhant acapararon las miradas con una actuación muy destacada, una nueva prueba de la capacidad de Klopp para sacar lo mejor de sus jugadores, en especial de los jóvenes talentos.

La importancia del triunfo no se limitó al resultado, sino que se extendió al ambiente que rodea a la selección, ya que la afición ha recuperado el orgullo y la ilusión, en una imagen que parece reavivar una relación que había perdido gran parte de su brillo en los últimos años, según informó el portal francés «Foot Mercato».

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La prensa alemana celebra el toque de Klopp

La noche histórica no pasó desapercibida para los medios alemanes, que la colmaron de elogios, vieron en la victoria sobre los Países Bajos el inicio de una nueva etapa para la Mannschaft y celebraron el papel de Klopp en la transformación de la personalidad del equipo.

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El diario «Bild» otorgó al técnico alemán una calificación perfecta de cinco estrellas en reconocimiento a la gran actuación de la selección y describió la victoria como «una forma magnífica de cerrar el año», destacando la capacidad del exentrenador del Liverpool para volver a conectar a la selección con su afición.

El periodista Henning Feindt, del mismo diario, consideró que el triunfo ante los Países Bajos es el más importante de la selección alemana en cinco años, desde su victoria por 4-2 sobre Portugal en la Eurocopa 2021.

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«Bild» también entendió que la última actuación demuestra que las ideas de Klopp son acertadas, ya que ha logrado liberar el potencial de un grupo de jugadores que necesitaba confianza y libertad para ofrecer su mejor versión.

Por su parte, «Sky Alemania» compartió esa visión optimista y consideró que lo sucedido va más allá de una gran victoria, pues la selección ha devuelto el orgullo, la alegría y la ilusión a la afición alemana.

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La cadena elogió la gestión de Klopp con los jugadores y su apuesta por dar oportunidades a los jóvenes talentos, así como sus decisiones tácticas, que han ayudado al equipo a recuperar su identidad ofensiva.

Wirtz fue uno de los grandes beneficiados de las ideas del entrenador: de vuelta en la posición de mediapunta, se mostró más libre y decisivo, mientras que Gruda y Scherhant aprovecharon la confianza recibida para ofrecer un rendimiento sobresaliente que nadie esperaba a tal nivel.

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Klopp se enamora de sus jugadores, pero mantiene la cautela

Klopp no ocultó su satisfacción por lo que ofrecieron sus jugadores y, tras el pitido final, habló con la cadena «ARD», donde expresó su enorme admiración por el partido y por el ambiente que lo rodeó.

«Ha sido un partido extraordinario y muy difícil. Marcamos goles fantásticos, fue sencillamente una locura. Es un partido de fútbol magnífico y una experiencia inolvidable. No me habría atrevido a soñar con una imagen tan bonita», afirmó el técnico.

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Klopp reveló lo unido que se siente al grupo actual y reconoció que se ha «enamorado de ellos» desde el inicio del otoño, unas declaraciones que reflejan la creciente armonía en el vestuario y hasta qué punto el entrenador ha recuperado la pasión por su cargo.

Pese a la euforia que siguió a la histórica victoria, Klopp se negó a dejarse llevar por un optimismo excesivo y subrayó que el triunfo no significa que hayan desaparecido todos los problemas que ha sufrido la selección en los últimos tiempos.

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«Esta clasificación no soluciona todos los problemas, eso no tendría ningún sentido, por supuesto, pero hemos demostrado nuestro potencial. Hemos subido el listón de las expectativas y tenemos que seguir subiéndolo», señaló al respecto.

Así, Klopp ha devuelto la esperanza a Alemania en un tiempo récord, aunque la verdadera prueba llegará en los próximos meses, cuando la Mannschaft dispute los cuartos de final con una afición que confía en que la noche ante los Países Bajos sea el punto de partida para que la selección recupere su lugar entre los grandes del continente.