Alemania se interpone en el camino de Estados Unidos hacia la organización del Mundial 2038

Alemania anunció oficialmente su aspiración de albergar el Mundial de 2038, en coincidencia con el aumento en los últimos días de los rumores sobre la posibilidad de presentar una candidatura conjunta con Francia.

Una de las figuras más destacadas del fútbol alemán confirmó el deseo del país de organizar el Mundial masculino de 2042, dejando la puerta abierta a presentar una candidatura ya en 2038 si la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) accede a una mayor flexibilidad en lo que respecta al principio de rotación continental.

Axel Hellmann, miembro de la junta directiva de la Federación Alemana de Fútbol, declaró, según el sitio «Foot Mercato»: «Lo deseamos con todas nuestras fuerzas, y existe una iniciativa de Bernd Neuendorf, presidente de la Federación, y de la Federación Alemana de Fútbol para presentar una candidatura para organizar la edición de 2042, y quizás incluso la de 2038. Eso dependerá de los reglamentos de la FIFA».

Pero el principal obstáculo siguen siendo los reglamentos actuales de la FIFA. Tras las ediciones del Mundial de 2030, que se disputarán en Marruecos, España y Portugal junto con Argentina, Uruguay y Paraguay, y el Mundial de 2034, adjudicado a Arabia Saudí, el principio de rotación hace más probable, en teoría, que Norteamérica u Oceanía se hagan con la organización de la edición de 2038.

Y dado que Australia es miembro de la Confederación Asiática de Fútbol, Estados Unidos parece actualmente la candidata con más posibilidades. Aun así, Alemania espera que la FIFA modifique esta norma, lo que allanaría el camino a una candidatura europea, quizás en asociación con Francia.