Alemania-Holanda 0-0 EN DIRECTO: Kimmich frena a Malen

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Sigue en directo el Alemania-Holanda, partido que cierra el grupo 2 de la Liga A de la Nations League

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En el grupo 2 de la Liga A aún está todo por decidir y Alemania y Holanda se juegan todo esta noche. El partido del Olympiastadion de Berlín puede definir tanto los dos equipos clasificados para cuartos de final como quién podría disputar la eliminatoria por la permanencia, a la espera del resultado de Grecia.

Alemania es segunda, empatada a puntos con los griegos, y está por detrás en los enfrentamientos directos. Si gana a Holanda, podría incluso acabar primera, siempre que los griegos no venzan a Serbia, colista del grupo. En caso de empate a puntos, la clasificación entre los equipos implicados condenaría a Grecia, que perdió 7-0 ante Holanda en el partido de vuelta.

ALEMANIA-HOLANDA: FICHA DEL PARTIDO



Alemania-Holanda 0-0



Goleadores: -



ALEMANIA (4-2-3-1): Ter Stegen, Treu, Schlotterbeck, Tah, Brown, Kimmich, Pavlović, Gruda, Wirtz, Scherhant, Havertz.



HOLANDA (4-2-3-1): Verbruggen, J. Timber, Van de Ven, Van Hecke, Dumfries, Veerman, Reijnders, Timber, Gakpo, Malen, Summerville



Árbitro: Nyberg (SWE)

Amonestados: -

Expulsados: -





GOLES Y JUGADAS DESTACADAS



1' Kimmich se arriesga enseguida a ver la tarjeta amarilla. Malen se escapa en una carrera vertical y el capitán alemán comete falta para frenar el contragolpe. El árbitro amaga con sacar la tarjeta de inmediato, pero no lo hace





0' El saque inicial en el Westfalenstadion de Berlín es a las 20:45



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