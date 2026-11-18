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En un día que parecía normal en las oficinas de la Federación Alemana, surgió una decisión que sacudió los pasillos de la FIFA: Berlín eligió bando oficialmente y anunció su pleno apoyo al rival de Gianni Infantino, dando así inicio a una batalla electoral que podría cambiar la cara del fútbol mundial en los próximos años.

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El presidente de la Federación Alemana de Fútbol, Bernd Neuendorf, anunció este miércoles el pleno respaldo de la federación a la candidatura del presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, a la presidencia de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, aceptó el pasado lunes el apoyo de la UEFA para disputar las elecciones contra el actual presidente, Gianni Infantino, el próximo mes de marzo, en un momento en el que el organismo europeo aspira a un cambio real en la dirección de la FIFA.

"Philippe Diallo representa un enfoque responsable del fútbol y está decidido a afrontar los desafíos que el juego tendrá por delante en los próximos años", afirmó Neuendorf en un comunicado oficial publicado por «Reuters», tras reunirse con Diallo en la mañana del miércoles, fecha límite para la presentación de candidaturas.

El presidente de la federación alemana añadió que Diallo cuenta con una amplia experiencia en el fútbol internacional y goza de un gran respeto en los círculos del fútbol europeo, y señaló que su forma de ejercer el cargo y los valores que defiende difieren notablemente de los del actual presidente de la FIFA.

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Infantino se ha enfrentado a una fuerte oposición desde su fallido intento, el pasado mes de julio, de dar entrada a inversores privados en una nueva entidad comercial titular de derechos vinculados a competiciones como el Mundial, un proyecto que provocó un enorme malestar entre las federaciones europeas.

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Pese a las reiteradas peticiones de dimisión, el dirigente suizo asegura contar con un apoyo abrumador de las federaciones miembro de todo el mundo y se muestra confiado en su capacidad para lograr un nuevo mandato en las próximas elecciones.

La Federación Neerlandesa de Fútbol también ha respaldado la candidatura de Diallo, y se espera que numerosos organismos rectores europeos sigan sus pasos en los próximos días, lo que refleja la ampliación del frente opositor a Infantino en el Viejo Continente.

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"Queremos que el fútbol cambie a mejor. Queremos una FIFA que esté al servicio del juego y que trabaje en beneficio de todas sus federaciones miembro", señaló Neuendorf en su comunicado.

Estas declaraciones llegan en un momento delicado, ya que la UEFA había amenazado en un principio con boicotear los torneos de la FIFA, antes de recibir garantías de que no se reactivarían los planes de vender participaciones del Mundial y de otras grandes competiciones.

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Todo indica que la reciente crisis ha ahondado la brecha entre la UEFA y la FIFA y ha empujado a las grandes federaciones europeas a buscar una alternativa capaz de devolver la confianza y el equilibrio a la gestión del fútbol, algo que han encontrado en la figura de Diallo.

Además, Kozo Tashima, presidente honorario de la Federación Japonesa de Fútbol, y Ramon Vega, exdefensa de la selección suiza, tienen previsto presentarse a la presidencia de la FIFA, lo que hace que la carrera electoral sea más reñida y diversa.

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Sin embargo, todas las miradas siguen puestas principalmente en el duelo central entre Infantino y Diallo: el primero representa la continuidad del rumbo actual, mientras que el segundo encarna el deseo de Europa de un cambio y de un regreso a los principios de transparencia y buen gobierno.