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La Alemania de Jurgen Klopp destroza a la Holanda de Xavi con un contundente 5-0 que le da el primer puesto del grupo y supone la peor derrota de la historia de Holanda en partidos oficiales.

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Lo habíamos dicho: en el Alemania-Holanda, último partido del grupo 2 de la Liga A, podía pasar de todo en la clasificación, con Grecia como espectadora interesada. Pero nadie esperaba un resultado tan claro, aplastante y devastador. El 5-0 logrado por los alemanes de Jurgen Klopp en el Olympiastadion de Berlín se queda incluso corto para lo visto sobre el campo: Alemania hizo literalmente pedazos a la Holanda de Xavi.

Desde los primeros compases, los alemanes se adueñaron del juego e hicieron lo que quisieron con la defensa holandesa. Gruda, el mejor del partido, y Scherhant estuvieron muy por encima del rendimiento colectivo. Fue precisamente el extremo del Friburgo quien abrió el marcador al final de la primera parte, después de al menos otras cuatro ocasiones de gol desaprovechadas por Alemania, con un potente disparo con efecto desde la frontal que no dio opción a Verbruggen.

En la segunda mitad, la peor Holanda vista en esta Nations League se convirtió pronto en la peor Holanda de la historia en un partido oficial. Otro gol espectacular de Wirtz dio inicio a la goleada alemana. Schlotterbek, de cabeza en plancha tras la primera asistencia de Gruda; Wirtz, tras la segunda asistencia de un Gruda desatado por la banda; y el propio Gruda, después de que Scherhant estrellara por segunda vez el balón en el poste, completaron la manita del 5-0.

El resultado vale aún más porque, con esta goleada, Alemania no solo se une a Holanda, ya clasificada, entre los dos equipos que pasan directamente a los cuartos de final de la Nations League, sino que la supera por diferencia de goles, se coloca primera y se asegura, en principio, un sorteo más favorable.

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ALEMANIA-HOLANDA: FICHA DEL PARTIDO



Alemania-Holanda 5-0



Goleadores: 41' Scherhant (A), 60' Wirtz (A), 65' Schlotterbeck (A), 71' Wirtz (A), 77' Gruda (A)



ALEMANIA (4-2-3-1): Ter Stegen, Treu (75' Jeltsch), Schlotterbeck, Tah, Brown (65' Mittelstadt), Kimmich, Pavlović, Gruda, Wirtz (75' Bischof), Scherhant, Havertz (65' Ebnoutalib).



HOLANDA (4-2-3-1): Verbruggen, J. Timber (71' Maatsen), Van de Ven, Van Hecke, Dumfries, Veerman, Reijnders, Timber (63' Kluivert), Gakpo, Malen (71' Meerdink), Summerville



Árbitro: Nyberg (SWE)

Amonestados: Meerdink

Expulsados: -





GOLES Y JUGADAS DESTACADAS



77' POSTE Y GOL - Gruda vuelve a brillar: llega hasta la línea de fondo y centra raso para encontrar a Scherhant en el segundo palo. Este recorta hacia su derecha y dispara con fuerza al primer palo. Verbruggen toca el balón y se salva con ayuda del poste, pero el rechace llega al centro del área, donde Gruda lo recoge y marca el 5-0.



71' GOL - Holanda se hunde mientras Gruda hace lo que quiere por la derecha. El extremo del Leipzig llega hasta la línea de fondo y pone un pase atrás para Wirtz, que remata con potencia desde el área pequeña.



65' GOL - Alemania amplía su ventaja, esta vez con Schlotterbeck, que marca de cabeza en plancha tras un centro de un Gruda desatado.



60' GOL - Otro espléndido disparo desde lejos y otro balón que entra pegado al palo más alejado. Esta vez es la zurda de Wirtz la que bate a Verbruggen.



47' OCASIÓN - Scherhant vuelve a crear peligro. Esta vez recibe el balón en el área tras un rebote fortuito y saca un disparo seco que se va por muy poco por encima del larguero.



41' GOL - Gruda vuelve a iniciar la jugada alemana entre las protestas de Holanda. El balón llega a Kimmich, que abre a la izquierda para Scherhant. El extremo del Friburgo controla, encara a su marcador y lanza un disparo con efecto hacia el palo más alejado que bate a Verbruggen. Un gol de antología que también es el primero de su carrera con la selección.



32' POSTE - Otra penetración alemana por la derecha: el centro de Gruda encuentra a Scherhant en el segundo palo. Controla al primer toque y dispara de inmediato en diagonal. El balón golpea la base del poste con Verbruggen batido.



26' OCASIÓN - Holanda consigue salir al contraataque por primera vez. Gakpo irrumpe por la izquierda y llega hasta la línea de fondo dentro del área, desde donde envía un centro fuerte y tenso hacia el segundo palo. Malen intenta conectar con el cuerpo, pero no logra dirigir el balón hacia la portería.



23' OCASIÓN Una falta lanzada por Kimmich desde la derecha sorprende a toda la defensa holandesa. Kai Havertz mide bien el salto y cabecea, pero Verbruggen responde con acierto.



1' Kimmich se arriesga enseguida a recibir una tarjeta amarilla. Malen se escapa en vertical y el capitán alemán comete una falta para frenar el contraataque. El árbitro amaga con mostrarle la tarjeta de inmediato, pero no lo hace





0' El partido comienza en el Westfalenstadion de Berlín a las 20:45



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