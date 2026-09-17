Alemania convoca a 44 nombres, pero la estrella del Ajax Julian Brandt se queda en Ámsterdam

Marc-André ter Stegen regresa a la convocatoria de Alemania, según ha anunciado este jueves el seleccionador Jürgen Klopp. El técnico ha confeccionado dos listas diferentes para los próximos partidos de la Nations League. Julian Brandt, que está brillando en el Ajax, se ha quedado fuera por decisión de Klopp. El centrocampista disputó su último partido internacional en noviembre de 2024.

Klopp debutará el 24 de septiembre como seleccionador, cuando Alemania se enfrente a la selección neerlandesa. El rival de Países Bajos también se medirá más adelante en la Nations League a Grecia y Serbia.

Ter Stegen vuelve a tener una oportunidad con Alemania, ahora que Manuel Neuer se ha retirado tras el mal Mundial. Según diversos medios alemanes, Ter Stegen es además la primera opción de Klopp, siempre que siga rindiendo bien en el Ajax.

Klopp ha convocado a Ter Stegen para los partidos contra Países Bajos y Grecia (27 de septiembre). Después, el guardameta regresará al Ajax y otros porteros tendrán la oportunidad de demostrar su valía ante el seleccionador.

Entre otros, Florian Wirtz, Karim Adeyemi y Aleksandar Pavlovic no estarán la próxima semana ante Países Bajos. Jugadores como Kai Havertz y Jamal Musiala sí estarán presentes en el Johan Cruijff ArenA. Para los cuatro partidos de la Nations League se ha convocado a un total de 44 jugadores.

Convocatoria completa de Alemania para el duelo con Países Bajos

Portería: Marc ter Stegen (Ajax), Alexander Nübel (VfB Stuttgart), Finn Dahmen (FC Augsburg)

Defensa: Yann Bisseck (Internazionale), Joshua Kimmich, Nathaniel Brown, Jonathan Tah (Bayern Múnich), Hennes Behrens (FC Augsburg), Max Rosenfelder, Philipp Treu (SC Freiburg), Josha Vagnoman (VfB Stuttgart)

Centrocampo: Serge Gnabry, Jamal Musiala, Lennart Karl (Bayern Múnich), Nadiem Amiri (Mainz), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Kevin Schade (Brentford), Bambasé Conté (TSG Hoffenheim), Yannik Engelhardt (Freiburg), Chris Führich (VfB Stuttgart), Anton Stach (Leeds United)

Delantera: Kai Havertz (Arsenal) y Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt).