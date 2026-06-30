Alemania arremete con toda su fuerza contra un solo hombre tras su dramática eliminación del Mundial

Tras su dramática eliminación del Mundial, Alemania está furiosa con el árbitro Jalal Jayed, quien en el minuto 102 anuló un gol de Jonathan Tah.

En los octavos de final, Alemania enfrentó a Paraguay el lunes por la noche. Los sudamericanos se adelantaron 1-0 con un cabezazo de Julio Enciso.

En la segunda parte, Kai Havertz igualó el marcador al aprovechar un centro de Florian Wirtz.

En la prórroga, Alemania parecía ganar: Tah cabeceó un córner al segundo palo, pero el gol se anuló por obstaculización de Anton al portero, según el árbitro. Tras los penaltis, Paraguay avanzó.

En Alemania nadie lo entiende. Thomas Müller lo dejó claro en televisión: «Es un gol legítimo, nunca debió anularse, nos han robado», dijo en TALKSport.

El exárbitro Patrick Ittrich coincidió: «No veo empujón ni golpe de Anton; el VAR no debería haber intervenido».

Otro exárbitro alemán, Thorsten Kinhöfer, coincidió: «El portero se levanta al instante; es un contacto normal, no falta. Me quedo sin palabras», dijo al SauerlandKurier.

En las redes, los aficionados alemanes consideran la decisión inaceptable.