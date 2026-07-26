Régis Le Bris, entrenador del Sunderland, envió un mensaje de advertencia a Xabi Alonso, entrenador del Sunderland, en relación con su deseo de fichar al suizo Granit Xhaka, jugador de los Gatos Negros.

El internacional suizo fue una pieza fundamental en el séptimo puesto que ocupó el Sunderland en la Premier League la temporada pasada, contribuyendo a la clasificación para la Europa League, por lo que Le Bris asegura que no hay margen para la salida de Xhaka del Sunderland.

El técnico francés dijo, cuando se le preguntó por Xhaka, en declaraciones recogidas por el diario "Daily Mail": "No, este tema está cerrado".

Y añadió: "Ha sido muy claro respecto a su futuro. Quiere al Sunderland y quiere quedarse aquí. Quiere construir su futuro. Es un buen y gran capitán".

El diario "Daily Mail" informó a principios de este mes de que el Sunderland rechazó una oferta del Chelsea por valor de 8 millones de libras esterlinas para incorporar a Xhaka y la calificó de insultante.

Y a pesar de que el jugador, de 33 años, se siente atraído por la idea de volver a jugar bajo la dirección de Xabi Alonso —tras una exitosa etapa a sus órdenes en el Bayer Leverkusen—, Xhaka confirmó su compromiso con el Sunderland después de mantener conversaciones con el club.