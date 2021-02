​El camino cuesta arriba de Alejandro Gómez en el Boavista

El central mexicano perdió la regularidad que tenía en Portugal, pero aún así la experiencia con su nuevo equipo ha sido muy positiva.

No es un secreto para nadie: Europa es el sueño de todo futbolista . Y algunos tienen el privilegio de hacerlo realidad mucho antes de lo previsto, como le sucedió a Alejandro Gómez , cedido al Boavista con apenas 18 años tras su participación con la Selección mexicana en el Mundial Sub 17 de 2019.

La aventura del mexicano comenzó de la mejor manera, sumando una buena cantidad de minutos e incluso siendo titular en varios partidos . Sin embargo, Gómez no pudo mantener su buen rendimiento en el terreno de juego y de un momento a otro vio interrumpida la continuidad que tenía en el Boavista.

El ex Atlas tuvo su primera noche para el olvido en el empate contra el Nacional . En ese partido tuvo responsabilidad directa en uno de los goles que recibió el Boavista y en el segundo fue brutalmente driblado por el rival, razón por la que se comenzó a cuestionar su capacidad para ser titular del equipo.

Una semana después, Gómez repitió en el once inicial contra el Porto pero el resultado fue demoledor: los Dragones se impusieron por el contundente marcador de 5-0, lo cual obligó a Vasco Seabra a realizar cambios en la defensa y uno de los principales sacrificados fue el oriundo de Hermosillo.

Desde entonces, el mexicano fue 'borrado' del primer equipo y estuvo la mayor parte de los partidos en el banquillo de suplentes. Ni siquiera la llegada de Jesualdo Ferreira cambió la situación de Gómez, quien incluso tuvo participación con el filial del Boavista para no perder el ritmo de juego por inactividad.

El reto de recuperar su puesto no se presenta sencillo para Gómez. Y es que el equipo aún no conoce la derrota con él en el campo de juego y actualmente se ubican en puestos de descenso con apenas 15 puntos, por lo que Ferreira prefiere otros centrales y no realizar experimentos en esa posición.

Sin embargo, esta experiencia es positiva para el ex Atlas. Tan solo tiene 19 años y ya está completando su primer año en Europa, jugando algunos partidos y milita en una liga importante. Es un camino cuesta arriba, sí, pero supone un extraordinario punto de partida en su prometedora carrera.