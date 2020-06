Alejandro Dautt no pierde el tiempo

El portero de Santa Tecla se sigue preparando para llegar en buena forma al torneo.

El torneo Apertura 2020 aún no tiene fecha para iniciar, pero para el portero mexicano Alejandro Dautt no es excusa para no ponerse a tono físicamente.

El exjugador de Rayados del externó en conversación con el Gráfico que “ya llevamos dos semanas de ejercicios en línea y vamos a comenzar ya la tercera semana con el trabajo que nos envía el profesor Giraldo y con el profesor Óscar (Ayala), ellos nos mandan los ejercicios que debemos hacer como los de fuerza”.

“En lo personal me he sentido bien, ya ante he estado trabajando por mi cuenta y ahora con los ejercicios específicos que nos han enviado los profesores siento que hemos avanzado más en nuestra recuperación a fin de estar listo para cuando la liga haga el llamado de competencia”, agregó el guardameta mexicano.