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El lateral izquierdo del Barcelona Alejandro Balde está cada vez más abierto a dejar el Camp Nou en el próximo mercado de fichajes de invierno tras perder posiciones en la jerarquía del entrenador Hansi Flick. La creciente frustración del jugador de 23 años ha puesto sobre aviso a varios clubes de la Premier League interesados en él, entre ellos el Manchester United, ante un posible traspaso a Inglaterra en enero.

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El defensa español se plantea salir en invierno

Balde ha aceptado que debe abandonar el club en el que se formó para jugar con regularidad como titular y recuperar la confianza, según Mundo Deportivo. Aunque las lesiones en defensa le han dado minutos como suplente ante el Paris Saint-Germain, el Real Madrid y el Alaves, todavía no ha sido titular esta temporada, por detrás de Joao Cancelo y Xavi Espart. El cuerpo técnico cree que el defensa sufre lapsos de concentración y no siempre acierta al decidir cuándo presionar.

Una dura valoración pública duele al canterano

Antes del partido del sábado contra el Alaves, Flick hizo una dura valoración del defensa: «Balde carece ahora mismo de la confianza que necesita en su juego, así como de convicción. Y los defensas son fundamentales».

Esas palabras contrastaron claramente con el tono de apoyo que había empleado el alemán el 15 de septiembre, cuando afirmó: «Estoy contento con él y con todos. Tenemos tres jugadores en cada posición. Gestionar todo eso es lo más difícil».

Un mes después, el 16 de octubre, el entrenador había señalado en términos similares: «No es una situación fácil para él, pero está entrenando muy bien, que es lo primero que tiene que hacer. En esa posición tenemos a Espart y a Cancelo. Seguramente no sea lo ideal para Balde, pero trabaja con profesionalidad, que es lo que quiero. En esa situación tienes que demostrar que estás preparado, y él lo está haciendo».

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Compañeros respetados cuestionan las decisiones tácticas

Balde se siente especialmente agraviado tras enterarse de que había quedado relegado a través de las comparecencias ante los medios, a diferencia de Marc Casado y Hector Fort, a quienes Flick llamó directamente. Después de 16 años en el club, la frustración del defensa aumentó cuando compañeros veteranos cuestionaron unos ejercicios tácticos que lo apartaron de su posición natural. Aunque Cancelo, su rival por el puesto, se ha convertido sorprendentemente en un aliado que lo defiende abiertamente en el vestuario, Balde está decidido a evitar el estancamiento en su carrera que ha vivido su amigo íntimo Ansu Fati y vería con buenos ojos una fórmula de salida similar a la de Ronald Araujo.

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El Barcelona exige un traspaso definitivo

Los dos clubes de Manchester preguntaron por Balde el verano pasado, al igual que el Bayern de Múnich, y el defensa sigue interesado en probarse en Inglaterra mientras el United sigue de cerca su situación. A menos que sus minutos aumenten drásticamente antes del año nuevo, el futbolista de 23 años escuchará propuestas para salir a mitad de temporada. Sin embargo, como el Barcelona necesita fondos para reforzar la defensa en lugar de autorizar una cesión, los clubes interesados de la Premier League tendrán que financiar un traspaso definitivo.