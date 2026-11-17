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El Barcelona sigue dispuesto a vender a Alejandro Balde en el próximo mercado de enero después de que el defensa haya perdido por completo la confianza de Hansi Flick. Con el Manchester United, que ya mostró interés, pendiente de su situación, el internacional español debe replantearse seriamente su futuro en el Camp Nou tras las duras declaraciones públicas de su entrenador.

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Balde, apartado en el Barcelona

El Barcelona está plenamente dispuesto a desprenderse de Balde en el próximo mercado de enero, según The Athletic. El defensa de 23 años ha caído drásticamente en la jerarquía desde que Flick asumió el cargo en Cataluña. Aunque estaba abierto a una salida en verano, el Barça acabó manteniendo al lateral en su plantilla.

El Manchester United llegó a plantearse su cesión a principios de este año. Sin embargo, el internacional español apenas ha disputado 124 minutos en cinco partidos esta temporada, siempre entrando desde el banquillo. Flick lo ha dejado fuera de sus planes de forma sistemática, lo que deja al canterano de La Masia con un futuro incierto.

Flick lanza un duro mensaje en público

La relación entre el entrenador y el jugador se ha tensado cada vez más tras unas recientes declaraciones públicas. Flick no se mordió la lengua al valorar el estado de forma actual del defensa y su encaje en el sistema. El mes pasado, Flick explicó con dureza sus decisiones tácticas: «No tenía la confianza que suele necesitar para desplegar su juego, ni la convicción para jugar como quiere el equipo, presionando arriba».

Según se informa, Balde interpretó estas palabras como un mensaje duro, especialmente por los pocos minutos que ha disputado. Aunque Flick mantuvo después conversaciones privadas con él para insistir en que sigue aportando competencia, el daño parece considerable.

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Dificultades tácticas en el Camp Nou

Entre los responsables del Barcelona crece la frustración por la evolución de Balde en el último tercio del campo. Según el mismo informe, sus centros y su aportación ofensiva se han estancado notablemente, mientras que el exigente sistema de presión alta de Flick requiere niveles de concentración excepcionales.

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El entrenador alemán ha preferido desde entonces otras opciones en defensa. Joao Cancelo ha acaparado los minutos en el lateral izquierdo desde su regreso, mientras que Xavi Espart, de 19 años, también brilló antes de sufrir una lesión reciente. Flick incluso ha recurrido al centrocampista Frenkie de Jong y a Brian Farinas, de 20 años, por delante de Balde para cubrir las bajas en defensa. Es una caída drástica para un jugador que acumula 173 partidos con el primer equipo del Barça.

Le espera un mercado de enero crucial

Balde rechazó inicialmente salir en verano porque se sentía completamente asentado en su ciudad natal. Dejó muy claro su deseo de quedarse, con la intención de luchar por un puesto de titular bajo la nueva dirección. Sin embargo, el defensa es ahora plenamente consciente de su complicada situación en la plantilla actual. Aunque todavía no ha aceptado marcharse, recuperar su sitio parece cada vez menos probable.