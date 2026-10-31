El sitio web oficial del club brasileño Corinthians sufrió un ataque informático que derivó en la publicación de un comunicado falso en el que se anunciaba la contratación de la estrella argentina Lionel Messi, jugador del Inter Miami estadounidense, a partir del año 2027, en un suceso que causó el asombro de la afición del club.

Los piratas informáticos publicaron un comunicado que incluía detalles de la supuesta operación de fichaje, además de declaraciones atribuidas a Messi, en las que expresaba su felicidad por la oportunidad de jugar en el fútbol brasileño. También revelaron detalles financieros ficticios para justificar la capacidad del Corinthians de completar la operación, pese al elevado coste que supondría la contratación del exjugador del Barcelona.

El anuncio no se mantuvo mucho tiempo, pues los responsables del sitio se apresuraron a eliminarlo en cuanto descubrieron la intrusión, y lo sustituyeron por un aviso que indicaba que la plataforma estaba en mantenimiento, después de que varios aficionados del club se vieran sorprendidos por la noticia.

El Corinthians confirmó, en un comunicado oficial, que sus plataformas habían sufrido un ataque informático, señalando que el equipo de tecnología de la información logró contener la intrusión rápidamente, sin que se registraran pérdidas económicas ni filtración de datos o información propia de la institución.

El club añadió que había decidido, como medida preventiva, reforzar los protocolos de seguridad de sus plataformas digitales y someter su sitio web oficial y el de su estadio, el Neo Química Arena, a las revisiones técnicas necesarias, suspendiéndolos temporalmente antes de reactivar ambas plataformas posteriormente.

El ataque se produjo pocas horas después de la victoria del Corinthians sobre el Mirassol por dos goles a cero, en un partido correspondiente a la trigésima tercera jornada de la liga brasileña, un resultado que no fue suficiente para sacar al equipo de la zona de descenso, pues se mantuvo entre los cuatro últimos puestos de la clasificación.

No fue el primer suceso de este tipo entre los dos grandes del fútbol de São Paulo, ya que el sitio web oficial del Palmeiras, rival histórico del Corinthians, sufrió un ataque informático similar pocos días antes.