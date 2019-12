Alebrijes vs Zacatepec: previa, goles, resumen y videos

Los dirigidos por Alejandro Pérez buscan su segundo trofeo en la rama, mientras los Cañeros su primero.

y se miden por los últimos 90 minutos de la final de la Liga de , del torneo Apertura 2019, en el EstadioTecnológico. Ambos con la consigna de quedarse con ese medio boleto para pelear un lugar en la Primera División contra el campeón del Clausura 2020.

En el partido de ida, disputado en el Agustín Coruco Díaz, los oaxaqueños se impusieron en calidad de visitantes por marcador de 1-3. Las anotaciones de los sureños corrieron a cuenta de Daniel Cisneros, Javier Ledesma y Franco Faría; Bryan Colula había descontado.

Una pared ENORME separa a 🇲🇽 de la



Ni Martino ni nadie en la Selección comprenden cómo salieron de Sudamérica 🤦‍♂



Hasta 2 cuadros asiáticos como 🇶🇦 o 🇦🇺 tienen prioridad por encima del Tri



La pregunta es: ¿ya no hay espacio para la reconciliación nunca más? 🤔 pic.twitter.com/L52dNKMq1k — Goal en español (@Goal_en_espanol) December 4, 2019

Un dato no menor es que en la definición no cuenta el lugar en el que ambas escuadras terminaron en la tabla general ni los goles de visitante. Si al término del compromiso hay empate, entonces se añaden dos tiempos extras de 15 minutos cada uno. Si no se rompe la paridad, ahí sí vienen los lanzamientos desde el manchón penal hasta que arroje un vencedor.

A continuación, en Goal te traemos lo más destacado del cotejo: