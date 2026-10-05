Carlos Alcaraz continuó con su gran actuación en el torneo de tenis de Tokio, después de remontar la desventaja ante su compatriota Jaume Munar y lograr una emocionante victoria en 3 sets, con un resultado de 5-7, 6-3, 6-1, para alcanzar la final de la competición por segundo año consecutivo.

Munar comenzó el partido con fuerza, aprovechando la confianza que había adquirido tras eliminar al estadounidense Taylor Fritz en su camino a semifinales, y logró imponer su estilo a Alcaraz durante el primer set, convirtiendo una desventaja de 3-5 en un 7-5, después de conseguir una llamativa hazaña al ganar 16 puntos consecutivos ante su compatriota, rompiéndole el servicio dos veces y cerrando el primer set.

Alcaraz comprendió que debía cambiar su estilo, y empezó a apoyarse en mayor medida en su golpe de derecha, asumiendo más riesgos en los intercambios, para ir recuperando gradualmente el control del partido. Tras un inicio igualado, el español impuso su ritmo y cerró el segundo set 6-3, apoyándose en la potencia de sus golpes y en su rapidez para finalizar los puntos.

En el set decisivo, la diferencia quedó patente, después de que el rendimiento de Munar decayera, mientras que el nivel de Alcaraz subió de forma considerable, golpeando las bolas con potencia y precisión y aprovechando los espacios de la pista, para cerrar el set 6-1, confirmando su fuerte regreso tras un difícil comienzo.

Alcaraz tiene la ambición de retener el título del torneo de Tokio, después de coronarse en la pasada edición a costa de Taylor Fritz, lo que significa que ganar el título este año le permitirá conservar los puntos que obtuvo la temporada pasada.

En la final, Alcaraz espera al ganador del enfrentamiento entre Jiri Lehecka y Valentin Vacherot, en un partido en el que la estrella española busca continuar su camino hacia un nuevo título en la capital japonesa.