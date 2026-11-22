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Ya no queda ningún gran torneo que se interponga en el camino de Carlos Alcaraz, después de derribar el último obstáculo en una temporada excepcional y alcanzar una nueva cima en el mundo del tenis. El español suma a su palmarés un logro largamente esperado y confirma que su regreso tras la lesión fue el inicio de un nuevo capítulo de dominio.

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Alcaraz se proclamó campeón del torneo que cierra la temporada de tenis, las «ATP Finals 2026», tras imponerse al alemán Alexander Zverev por 6-2 y 7-6 (8-6) en la final disputada en la ciudad italiana de Turín. Así, se convirtió en el tercer jugador español de la historia en conquistar el título, después de Manuel Orantes en 1976 y Àlex Corretja en 1998.

El logro pone el broche perfecto a un año marcado por duros desafíos, después de sufrir una lesión que lo mantuvo alejado de las pistas durante varios meses y le impidió participar en grandes torneos, entre ellos Roland Garros y Wimbledon. Sin embargo, regresó con fuerza en los últimos meses, recuperó su nivel y cerró la temporada con uno de los títulos más importantes de su carrera.

El torneo no fue sencillo pese a la superioridad de Alcaraz, que llegó a la final con mucha confianza tras una sólida fase de grupos en la que encadenó victorias sin ceder un solo set. Zverev, por su parte, también demostró su capacidad competitiva, ya que completó su recorrido en el torneo sin que le rompieran el saque, antes de toparse con la fuerza del español en la final.

Alcaraz impuso su dominio desde el principio en el primer set, aprovechando los errores de Zverev y el bajón en su servicio, y lo cerró por 6-2 después de romperle el saque a su rival en dos ocasiones e imponer su ritmo en el partido, pese a un inicio con algunos fallos por ambas partes.

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En el segundo set, Zverev intentó volver al partido y elevar su nivel, pero Alcaraz mantuvo la solidez y supo gestionar los momentos decisivos, antes de resolver la manga en el desempate por 8-6 y dar rienda suelta a la celebración, dejándose caer sobre la pista tras la victoria.

Con este título, Alcaraz completa el conjunto de los grandes trofeos del tenis, después de haber ganado ya los cuatro torneos del Grand Slam, a los que ahora suma la Copa de Maestros. La Copa Davis y la medalla de oro olímpica siguen figurando entre los principales logros que aún no ha conseguido, en un momento en el que continúa escribiendo la historia con 23 años.

«Es un torneo que llevaba persiguiendo mucho tiempo. He pasado momentos muy difíciles durante toda la semana y, gracias al apoyo de mi equipo y de mi familia, he podido dar lo mejor de mí y terminar la temporada de la mejor manera posible», declaró Alcaraz tras proclamarse campeón.