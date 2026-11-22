Ya no queda ningún gran torneo que se interponga en el camino de Carlos Alcaraz, después de derribar el último obstáculo en una temporada excepcional y alcanzar una nueva cima en el mundo del tenis. El español suma a su palmarés un logro largamente esperado y confirma que su regreso tras la lesión fue el inicio de un nuevo capítulo de dominio.
Alcaraz se proclamó campeón del torneo que cierra la temporada de tenis, las «ATP Finals 2026», tras imponerse al alemán Alexander Zverev por 6-2 y 7-6 (8-6) en la final disputada en la ciudad italiana de Turín. Así, se convirtió en el tercer jugador español de la historia en conquistar el título, después de Manuel Orantes en 1976 y Àlex Corretja en 1998.
El logro pone el broche perfecto a un año marcado por duros desafíos, después de sufrir una lesión que lo mantuvo alejado de las pistas durante varios meses y le impidió participar en grandes torneos, entre ellos Roland Garros y Wimbledon. Sin embargo, regresó con fuerza en los últimos meses, recuperó su nivel y cerró la temporada con uno de los títulos más importantes de su carrera.
El torneo no fue sencillo pese a la superioridad de Alcaraz, que llegó a la final con mucha confianza tras una sólida fase de grupos en la que encadenó victorias sin ceder un solo set. Zverev, por su parte, también demostró su capacidad competitiva, ya que completó su recorrido en el torneo sin que le rompieran el saque, antes de toparse con la fuerza del español en la final.
Alcaraz impuso su dominio desde el principio en el primer set, aprovechando los errores de Zverev y el bajón en su servicio, y lo cerró por 6-2 después de romperle el saque a su rival en dos ocasiones e imponer su ritmo en el partido, pese a un inicio con algunos fallos por ambas partes.
En el segundo set, Zverev intentó volver al partido y elevar su nivel, pero Alcaraz mantuvo la solidez y supo gestionar los momentos decisivos, antes de resolver la manga en el desempate por 8-6 y dar rienda suelta a la celebración, dejándose caer sobre la pista tras la victoria.
Con este título, Alcaraz completa el conjunto de los grandes trofeos del tenis, después de haber ganado ya los cuatro torneos del Grand Slam, a los que ahora suma la Copa de Maestros. La Copa Davis y la medalla de oro olímpica siguen figurando entre los principales logros que aún no ha conseguido, en un momento en el que continúa escribiendo la historia con 23 años.
«Es un torneo que llevaba persiguiendo mucho tiempo. He pasado momentos muy difíciles durante toda la semana y, gracias al apoyo de mi equipo y de mi familia, he podido dar lo mejor de mí y terminar la temporada de la mejor manera posible», declaró Alcaraz tras proclamarse campeón.
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Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.
Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.
A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.
En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.