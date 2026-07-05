Alcántara: Pedri es el mejor del mundo... y quien juegue junto a Yamal ganará

El exfutbolista español Thiago Alcántara afirmó que Pedri es el mejor centrocampista del mundo y destacó el gran talento de Lamine Yamal, quien siempre marca la diferencia.

Así lo afirmó en una entrevista con el exdefensa inglés Rio Ferdinand en su canal de YouTube.

Alcántara, quien integró el cuerpo técnico de Hansi Flick la temporada pasada, repasó su carrera y elogió a Pedri, Lamine Yamal y el entrenador alemán.

Thiago Alcántara afirmó: «Lo bueno de mi reciente retirada es que aún tenía el ritmo adecuado para entrenar con ellos. En los partidillos de entrenamiento él marca la diferencia; sabes que el equipo en el que está va a ganar. Ahora brilla en el Mundial y ha cambiado a la selección española, ¿por qué no iba a ser el mejor en los próximos años?».

El exjugador del Barcelona añadió: «El fútbol se ha vuelto más físico porque son capaces de tomar decisiones a una velocidad vertiginosa. Es un chico muy maduro y vive la vida que se merece. Será él quien decida si juega al más alto nivel o sigue con su vida, porque Lamine Yamal ya tiene ese aura propia de las estrellas».

Durante la entrevista, Alcántara también habló de Hansi Flick: «De él aprendí cómo debe comportarse un entrenador como persona y cómo dirigir a un grupo de jugadores». También elogió a otros técnicos como Pep Guardiola, Luis Enrique y Klopp.

Rio Ferdinand cerró la entrevista pidiéndole que eligiera el mejor trío de centrocampistas actual, y Thiago se decantó por Declan Rice, Vitinha y Pedri.

Tiago explicó: «Declan Rice rinde mejor de 8, pero ese puesto es para Pedri, el mejor centrocampista del mundo; primero entrené con él como jugador y luego como técnico», y lo comparó con Andrés Iniesta.