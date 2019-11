Alberto Gamero, el técnico que todos quieren

El estratega samario estudia opciones para la próxima temporada tras la eliminación en los Cuadrangulares.

se quedó fuera de la gran final de la Liga Águila con el empate 2-2 con Junior en Ibagué y aunque ya tiene asegurado su cupo a torneo internacional, la continuidad de Alberto Gamero no la tiene confirmada.

Y es que el samario se ha convertido en el técnico más pretendido del FPC gracias su extraordinaria gestión al frente del Pijao, llevándolo a lugares impensados, incluso títulos, con plantillas muy humildes y con una idea de juego muy clara.

El ex senador Camargo, presidente del Tolima, ya avisó hace unos días que no tiene chequera para igualar propuestas de clubes más grandes y el mismo Gamero reconoció después de la eliminación en los Cuadrangulares que estudiará propuestas, que no serán pocas.

"Por ahora vamos a descansar, vamos a ver hasta cuando vamos a entrenar aquí y miraremos que pasa. Estaba enfocado en estos partidos pero ahora voy a descansar y luego miraré que posibilidades hay", explicó el DT.

La primera opción es , equipo que lo tienen en carpeta desde que Jorge Luis Pinto dejó el cargo. Las directivas azules quieren sí o sí al DT samario y su contratación podría darse en las próximas horas salvo que no lleguen a un acuerdo económico o que se interponga una mejor oferta.

Oferta que podría llegar desde la otra orilla de la capital, pues Independiente Santa Fe también ha estado muy interesado en contar con sus servicios. Sin embargo, ya no es la primera opción gracias a la extraordinaria temporada que ha logrado Harold Rivera, aunque su contrato termina el 30 de diciembre.

Por último aparece el , equipo que ya lo sedujo la temporada pasada con un jugoso salario, solo que Tolima se dio la pela de igualar la oferta para no dejarlo ir. Ahora que el puesto de Lucas Pusineri ha vuelto a estar en entredicho, el nombre de Gamero se ha puesto una vez más sobre la mesa en la directiva del cuadro Azucarero.