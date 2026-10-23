Jordi Alba, exestrella del Barcelona, expresó su confianza en la capacidad del conjunto catalán de ganar el Clásico ante el Real Madrid, asegurando que el rendimiento del equipo bajo la dirección de Hansi Flick le transmite tranquilidad. También abordó el impacto de la ausencia de Vinicius Junior y la creciente comparación entre Lamine Yamal y la leyenda Lionel Messi.

En una entrevista con el diario español "As", al margen de un evento en el que Alba recibió a 10 de sus aficionados en Puertomingalvo, en la provincia de Teruel, con la participación de Guti, exestrella del Real Madrid, el defensa español habló sobre sus pronósticos para el esperado enfrentamiento, las razones de su admiración por el Barcelona y su opinión sobre las principales estrellas de ambos equipos.

La victoria del Barcelona

Alba dijo sobre sus pronósticos para el partido: "El Clásico es diferente a cualquier otro partido, y no importa cómo jueguen ambos equipos. Estoy seguro de que el Barcelona ofrece un rendimiento excelente, y tengo plena confianza en que lo mantendrá y ganará el partido. Me alegraría si el Barcelona ganara".

Y añadió que el equipo está realizando una temporada magnífica hasta el momento, expresando su deseo de que continúen los resultados positivos y de sumar los tres puntos ante el Real Madrid.

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Sobre lo que más le gusta del Barcelona esta temporada, Alba explicó que el equipo continúa evolucionando bajo la dirección de Flick, quien mantiene sus ideas tácticas y trabaja para mejorarlas gradualmente, señalando que los nuevos fichajes y la promoción de los jugadores de la academia juvenil han contribuido a construir un equipo competitivo con muchas opciones.

Y continuó: "No se limita solo al once titular; todos los jugadores son capaces de jugar como titulares. Ves al Barcelona disfrutar de su juego, y nosotros como espectadores también lo disfrutamos".

Yamal y Messi

Alba abordó la comparación entre Lamine Yamal y Messi, asegurando que la aparición de un jugador joven que ofrece niveles excepcionales hace que la comparación sea algo natural, pero recalcó que la estrella argentina sigue siendo el mejor de todos para él.

Y dijo: "Después de Leo, ha surgido un jugador como Lamine, y es natural que se hagan estas comparaciones. Pero para mí Leo es el mejor de todos".

Y añadió sobre Yamal: "A su edad, con todo lo que ofrece y su forma de jugar, es sin duda uno de los futbolistas a los que disfrutas viendo".

Y cuando se le preguntó sobre el candidato a ganar el Balón de Oro, Alba señaló que la competencia parece abierta y difícil de pronosticar este año, pero eligió a Messi en vista de su destacada temporada y su rendimiento en el Mundial, antes de confirmar su admiración por lo que ofrece Yamal en esta etapa temprana de su carrera.

La ausencia de Vinicius

Sobre los jugadores más peligrosos del Real Madrid, Alba mostró su satisfacción por el nivel que ofrece el Barcelona, señalando que el conjunto catalán cuenta con elementos ofensivos de talento que le dan confianza antes del enfrentamiento.

En cuanto a la ausencia de Vinicius Junior, dijo que el jugador representa un elemento importante en las filas del Real Madrid, y que su ausencia supone una gran pérdida para el equipo, a pesar de contar con una plantilla fuerte capaz de suplirlo.

Alba recordó sus enfrentamientos anteriores ante el extremo brasileño, explicando: "Es un jugador muy peligroso en los duelos individuales, muy rápido, y siempre suponía un gran peligro. Por eso, no era deseable enfrentarse al Barcelona con frecuencia, porque siempre ofrecía partidos magníficos".

Y sobre el impacto de su ausencia en las posibilidades del Barcelona, añadió: "Algunos dicen que es bueno para el espectador ver a todos los jugadores en el campo, pero yo siempre digo que tener un menor número de jugadores de alta calidad en el equipo rival hace que ganar sea más fácil".

Mourinho y las dudas sobre los árbitros

La exestrella del Barcelona habló sobre José Mourinho, entrenador del Real Madrid, elogiando su personalidad y su estilo de entrenamiento, pese a reconocer que no lo conoce personalmente.

Y dijo: "Me enfrenté a él varias veces en el Valencia. Los Clásicos eran de gran intensidad, pero eso se aplica a todos los Clásicos. Mourinho tiene esa personalidad. Es un entrenador al que admiro, tanto por su estilo de juego como por su forma de comunicar. Creo que es un gran técnico que hizo grandes a todos sus equipos".

Y sobre la polémica arbitral que rodea los Clásicos, Alba se limitó a decir que no sigue todos los detalles relacionados con lo que ocurre en Miami, añadiendo: "Siempre hay opiniones, y siempre hay quien ve las cosas de manera diferente. Yo respeto todas las opiniones. Los árbitros hacen su trabajo de la mejor manera posible, y no deberíamos ponerlos en duda".

Alba concluyó sus declaraciones con una pregunta curiosa sobre el jugador al que elegiría para que le acompañara en una concentración antes del Clásico; mencionó primero a Sergio Busquets, antes de elegir a Gavi cuando se le pidió señalar a un jugador actual.